Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının emanet kasasının soyulmasına ilişkin tutuklanan şüphelinin hakimlik kararına ulaşıldı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosundaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin tutuklanan şüpheli K.D. hakkındaki hakimlik kararına ulaşıldı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, emanet bürosundaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve "zimmet" suçundan tutuklanmasına karar verilen şüpheli K.D. hakkındaki sulh ceza hakimliğinin kararına ulaşıldı.

Hakimliğin kararında, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, dosya arasında bulunan tanık beyanı, kamera görüntüleri, iddia olunan zarar miktarı, telefon ön inceleme tutanakları, görüntü inceleme tutanakları içeriğinde yapılan tespitler ile iddia olunan suçun cezasının alt ve üst sınırı da dikkate alındığında ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesini oluşturacak somut delillerin bulunduğu belirtildi.

Kararda, delillerin tam olarak toplanmaması, bu aşamada adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı anlaşılmakla, şüphelinin tutuklanmasına karar verildiği aktarıldı.

Şüphelinin ifadesi

Şüpheli K.D. sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde, suçlamayı kabul etmediğini belirterek, kasayı sadece emanet geldiğinde ve 3 aylık denetimlerde açtığını, denetimler dışında açmadığını öne sürdü.

Firari şüpheli E.T'nin WhatsApp'tan "Ben evi sattım, eşyaları sattım" şeklinde mesaj attığını anlatan K.D, "Borcu olan T. ile iletişime geçtim. T. de tapuya telefon etti. T, 'Bu evi 12'sinde' satmış deyince şüphelendim. Birinci kata çıktım. Savcıya 'Evi satmış' dedim. Bizim aklımıza kumardan dolayı karısı evi terk etti gibi şeyler geldi. T'den ve ek binadaki temizlik işçisinden para aldı. Sürekli oyun oynadığı için tecrübesi var diye verdi. 'Kaybedersem senin 400 bin lira paranı veririm' dedi. E'den aldı. Polis U'ya da 2 milyon 250 lira borç verdi. U. yatırımda kaybettiğini söyledi. Borcu ödeyemedi." beyanında bulundu.

Kasanın anahtarının siyah çantada olduğunu ifade eden K.D, şunları kaydetti:

"O da orada olduğunu biliyordu. Bir öğle yemeğinde orada kalırdı. Diğer hallerde hep yanıma alırdım. Anahtarın siyah çantada olduğunu bir tek o biliyordu. Emanetin kapı girişinde kamera var. Savcı ayın 13'ünde bir arabayla çıktığını söyledi. Poşetleri bir arabaya veriyor. Altında da beyaz çuvallar var. Beyazlarda silahlar var. Sabah 07.50 sıralarında dışarıya çıkartmış. Bizi silah müsaderesine öğlenleri Esenyurt, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'deki belediyelerden sırayla kiralanmış araçlar gelip götürüyordu. Ayın 13'ünde sabahtan silaha gitmedik."

"Depoda bir ben varım, bir o var"

Şüpheli K.D, görevli savcının emanete ziyarete geldiğini belirterek, şunları anlattı: :

"T'den de evi sattığını öğrenince ben de işe gelmiyor, bu işte bir tuhaflık var dedim. 12'sinde benden izin istedi arabayı satacağını söyledi. Ben evi, arabayı satıp gidecek diye düşündüm. E. bütün emanetleri alma, yerleştirme hakkına sahipti. Anahtarı ihtiyaç halinde kasadan çıkartır, çıkarttığını söyler. Ben de kasa veri tabanına notlarım. Bu olayların olduğu tarihte yoğun bir şekilde silah müsaderesiyle ilgileniyorduk. Ayın 18'i silah müsaderelerinin son günüydü. Yoğunluk bitince 3 gün izin istedi. Depoda bir ben varım, bir o var. Başka kimse yok. Dışarıdan birisi yardım etti mi bilemiyorum. Ona işi ben öğrettim, yetiştirdim. Dışarıdan yardım almış olabilir. Olaylarda bir ufak dahilim yoktur."

İş yoğunluğu olduğunu, E.T'nin evi terk eden bir kadın profili çizdiğini ve hiç kuşkulanmadıklarını öne süren K.D, "Aklıma gelecek en son kişiydi. Sayıları bile söyleyemiyordu. Ben ona öğrettim. 2 senedir izne çıkamıyorum. İzne çıktığımda emanetleri kime bırakacağım. Yanımda bir tek E.T. var. 2-3 aydan beri izne ayrılamıyorum. Yanıma kimse yanaşmadı. Herkes kaçıyordu. Mağdur durumdaydım. Benim erişebildiğim her yere E.T'nin erişme imkanı vardı. Benim ulaşamadığım yere, rafın üstüne çıkar, bana emanet numaralarını okurdu. E. burada işçi gibi değildi. Raflara emanet yerleştirirdi. Ben sabahları erkenden gelirim. İşten akşamları da bir saat ve bazen de daha geç çıkardım. Gerekirse hafta sonu da gelirdim." beyanında bulundu.

Ne olmuştu?

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosunda çalışan kadrolu işçi E.T'nin uzun zamandır işe gelmemesi üzerine 1 Aralık'ta durumdan şüphelenen sorumlu Cumhuriyet savcısı, emanet memuru K.D'ye kasaları açtırmıştı.

Kasaların boş olduğunun anlaşılması üzerine yapılan incelemede, soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ait yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu belirlenmişti.

Araştırmada, E.T'nin karısı ve çocuklarıyla 19 Kasım'da uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye kaçtığı tespit edilmişti. E.T. ve eşi E.T. hakkında yakalama kararı çıkarılmış, kasalardan sorumlu olan K.D. gözaltına alınmıştı.

Emanet büroda çalışan E.T'nin adli emanette bulunan altın ve gümüşü tek seferde market arabasıyla çıkardığı belirlenmişti.

Şüpheli K.D. ise emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edilmişti.

Savcılıkça ifadesi alınan K.D, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderilmişti.

Hakimlik, şüpheli K.D'nin "zimmet" suçundan tutuklanmasına karar vermişti.