Bütçe Görüşmeleri Başladı.

Haber: Erva Gün

(TBMM) - Ak Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, 2026 yılı Bütçe Kanunu Teklifi'ne ilişkin "Deprem nedeniyle bütçe açıklarında yaşanan konjonktürel artış sonrasında bütçe açığını yeniden düşük seviyelere yaklaşmasını takip edeceğiz. Bu bütçemiz, bir taraftan depremlerin yol açtığı hasarların giderilmesi, afet risklerinin azaltılması ve afetlere dayanıklı şehirlerin inşasına kaynak ayırırken, diğer taraftan, mali disiplini kararlılıkla uygulamaya devam edeceği görülen bir bütçedir" ifadelerini kullandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda bugün, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli görüşülüyor.

AK Parti grubu adına konuşan Konya Milletvekili Orhan Erdem, 2026 yılı bütçesinde mali bir disiplinle toplumun tamamını gözeten bir yaklaşım izlendiğini kaydetti. Bütçenin yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı önceleyerek, sosyal refahı arttıran bir anlayışla bütçenin hazırlandığını belirten Erdem, küresel düzeyde ve jeopolitik gerginliklere rağmen istikrar görünümünün korunduğunu dile getirdi. Erdem, şöyle konuştu:

"2025 yılında yüzde 3,6 olarak gerçekleşmesi öngörülen bütçe açığının milli gelire oranının 2026 yılında biraz daha iyileşerek yüzde 3,5 olarak öngörüldüğünü görmekteyiz. Deprem harcamaları hariç ise bu oranın 2025 yılında yüzde 2,8 olarak beklenmesi, 2026 yılında yüzde 2,7 olarak gerçekleşeceği düşünülmektedir. Bu çerçevede, 2026 yılı merkezi yönetim bütçesinde bütçe giderlerinin 18 trilyon 929 milyar lira, bütçe gelirlerinin 16 trilyon 216 milyar lira olacağı öngörülmektedir.

Deprem nedeniyle bütçe açıklarında yaşanan konjonktürel artış sonrasında bütçe açığını yeniden düşük seviyelere yaklaşmasını takip edeceğiz. Bu bütçemiz, bir taraftan depremlerin yol açtığı hasarların giderilmesi, afet risklerinin azaltılması ve afetlere dayanıklı şehirlerin inşasına kaynak ayırırken, diğer taraftan, mali disiplini kararlılıkla uygulamaya devam edeceği görülen bir bütçedir. 2025 yılı bütçesinin her zaman olduğu gibi milletimizin hiçbir ferdini geride bırakmayan tüm vatandaşlarımız gözeten ve koruyan bir anlayışla hazırlandığını görmekteyiz. Bu bütçe aslan payını yine eğitime ayırmış, eğitim bütçesi 2026 yılında 2 trilyon 896 milyar liraya yükseltmiştir 2026 yılında. 2002 yılında bütçeden ayrılan pay 9,4 seviyesindeyken bugün bu oran 15,3'e ulaşmıştır.

Başta engelliler, yaşlılar, ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan çocuklar olmak üzere ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı hedefleyen sosyal yardım programına yönelik bir bütçenin 2026 yılında 917 milyar lira ayırdığını, bütçeden bu rakamın çıkarıldığını görüyoruz. 2002 yılında yüzde 0,4 düzeyinde olan bu sosyal yardım ve harcamalar 2026 yılında yüzde 1,2 seviyesine çıkarılmıştır. Görüşmekte olduğumuz bu bütçede 2026 yılında; ödeme gücü olmayan vatandaşlarımızın sağlık prim giderleri için 157 milyar lira, 65 yaş üstü yaşlıların, bakım ihtiyacı olan engelli vatandaşlarımız için 106 milyar lira, engelli vatandaşlarımızın evde bakım desteği amacıyla 90 milyar lira, engelli vatandaşlarımızın eğitim desteği için 56 milyar lira, doğum yardımı ödeneği olarak 44 milyar lira, sosyal konut finansmanı desteği amacıyla 100 milyar lira, ekonomik yoksunluk içinde olan çocuklarımızın aileleri yanında yetişmelerine imkan sağlayan sosyoekonomik destek ödemeleri için 23 milyar lira, koruyucu aile uygulaması kapsamında yaklaşık 3 milyar lira kaynak ayrıldığını memnuniyetle görmekteyiz."

Erdem'den Kısacık'a: "Dünyada faiz ödemesi olmayan bir ülke mi var?"

Erdem, Yeni Yol Adana Milletvekili Sadullah Kısacık'ın "Millet canından bezdi. Bizim kurumlarımızın emeği, çocuğundan, gencinden yaşlısına kadar herkesin cep telefonunda her ay ödediği vergi; trafik para cezaları, vergi cezaları, bizim ödediğimiz her şey şu anda faize gidiyor. Türkiye zaten faize çalışan bir ülke. Bizim şu anda bütçemizin yüzde 14,5'i faiz, toplam bütçenin yüzde 14,5'i direkt faize gidiyor" şeklindeki sözlerine de yanıt verdi.

Erdem, 2002 yılında vergi gelirlerinin yüzde 86'sının faize gittiğini belirterek, "O günleri unuttuk. Bunu biz 2017'lerde yüzde 10'a indirdik, şimdilerde 14'lerde. Daha düşük olması istenmez mi? Tabii istenir. Dünyada faiz ödemesi olmayan bir ülke mi var?" dedi.

ABD'de 2023 yılında faiz ödemesinin 1 trilyon dolar civarında olduğunu dile getiren Erdem, "23 yılda hepinizin kullandığı o duble yolları 6 bin kilometreden 29 bin kilometreye, hızlı trenle tanışan bu ülkeyi, sağlıkta uçak ambulansları ve doktor sayılarıyla, öğretmen sayılarıyla, barajlarıyla, milli savunma hamlesiyle kendi uçakları... Kısacası, yüzlerce sayacağımız iyi gelişme var. Eksikler yok mu, kötü veriler yok mu? Bunlar da var. Bunların da iyileşmesi için hep birlikte tabii ki dikkat edeceğiz, takip edeceğiz. Ben hep diyorum, iyi var, daha iyi var, çok daha iyi var. Çok daha iyi bir bütçe ve Türkiye için hep birlikte çalışacağız" şeklinde konuştu.