Bursa, Balıkesir ve Bilecik'teki camilerde Regaip Kandili, dualarla idrak edildi.

Üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla Bursa'da, başta tarihi Ulu Cami ve Emirsultan Camisi olmak üzere birçok camide kandil programları düzenlendi. Kuran-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programlarda, vatandaşlar dua etti.

Namaz sonrası vatandaşlara kandil simidi ve lokum ikram edildi.

Balıkesir

Balıkesir'de de Regaip Kandili dolayısıyla Zağnos Paşa Camisi'nde mevlit programı gerçekleştirildi.

Kur'an tilavetiyle başlayan programda ilahiler okunup dualar edildi. Programda camide yer bulamayanlar avluda namazlarını kılabildi. Cami çıkışında cemaate lokum ikramında bulunuldu.

Sındırgı ilçesinde de Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğretmen ve öğrencileri İmam Hatip Camii'nde program gerçekleştirildi. Yatsı namazı öncesi Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, öğrenciler tarafından yapılan duayla son buldu.

Cami çıkışında Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş tarafından vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.

Bilecik

Bilecik'te ise İl Müftülüğünce başta Kayıboyu Camisi olmak üzere birçok camide düzenlenen programlarla kandil idrak edildi.

Kayıboyu Camisi'nde akşam namazının ardından cemaatin yoğun katılımıyla icra edilen programda, mevlit ve ilahiler okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği kandil programında, dualar edildi.

Namaz öncesi vaaz veren İl Müftüsü Ali Erhun, üç aylar diye ifade edilen bu bereketli zaman dilimlerinde insanların kendilerini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini ifade etti.

Bu aylarda insanların Allah'a güzel bir kul, peygambere ise güzel bir ümmet olmak için gayret etmeleri gerektiğini vurgulayan Erhun, şunları kaydetti:

"Üç ayların ülkemize, milletimize ve bütün İslam alemine huzur, mutluluk getirmesini, birbirimize kenetlenmemizi sağlamasını, uzun bir süredir Filistin ve Gazze'de yaşanan katliamların bir an önce durmasını, orada yaşayan Müslüman kardeşlerimizin bu musibetten zaferle çıkmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Vatan, din ve millet uğruna canını seve seve veren kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ise hayırlı ömürler dilerim."

Daha sonra cemaat, namaz kılıp dua etti. Namaz sonrası vatandaşlara cami çıkışında lokum dağıtıldı.