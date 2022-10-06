Bursa haber! Bursa'da 'kozalak kavgası' cinayeti sanıklarına 15'er yıl hapis cezası

Bursa haberleri... Bursa'nın Karacabey ilçesinde, ormanda izinsiz kozalak toplama meselesinden iki grup arasında çıkan kavgada bir kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin tutuklu yargılanan 5 sanık, 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, ormanda izinsiz kozalak toplama meselesinden iki grup arasında çıkan kavgada bir kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin tutuklu yargılanan 5 sanık, 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklardan Ahmet K. ve Murat A. ile taraf avukatları katıldı. Diğer sanıklar Erhan Ö, Yunus Y. ve Sedat Ö. ise cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade verdi.

Cumhuriyet savcısı, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis isteminde bulunulan 5 sanığın, haksız tahrik hükümleri uygulanarak 18'er yıla kadar hapisle cezalandırılması yönündeki mütalaasını tekrar etti.

Mütalaayı kabul etmediklerini belirten sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek beraat ve tahliyelerini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 5 sanık için "kasten öldürme" suçundan hükmettiği müebbet hapis cezasını, tahrik ve takdir indirimiyle 15'er yıla indirdi.

Olay

Karacabey ilçesinde geçen yıl kasım ayında meydana gelen olayda, Murat A, Ahmet K, Erhan Ö, Yunus Y. ve Sedat Ö. kırsal Okçular Mahallesi yakınındaki ormanlık alana kozalak toplamaya gitmiş, şüphelilerin izinsiz kozalak toplamasına tepki gösteren mahalleliler ile bu grup arasında tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yaralanan Ceyhun Çetin (28) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Zanlılardan Murat A. tutuklanmış, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Sanıklar hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı. Sonraki celselerde diğer 4 kişinin de tutuklanmasına hükmedilmişti.