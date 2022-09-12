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Bursa gündem haberleri... "4'üncü Bursalı Şüca Okçuluk Koşusu" Harmancık'ta düzenlendi

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Bursa gündem haberleri... '4'üncü Bursalı Şüca Okçuluk Koşusu' Harmancık'ta düzenlendi

Bursa haberine göre "4'üncü Bursalı Şüca Okçuluk Koşusu" Harmancık ilçesindeki Ekolojik Turizm Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

"4'üncü Bursalı Şüca Okçuluk Koşusu" Harmancık ilçesindeki Ekolojik Turizm Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Harmancık Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre etkinlik, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı tarafından faaliyete geçirilen Harmancık Kamp Karavan Alanında gerçekleştirildi.

Geleneksel okçuluğa ilgi duyan birçok sporcunun katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, Harmancık Okçular Mahallesinde, gururları ve hemşehrileri Bursalı Şüca'nın memleketinde anlamlı etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Etkinliğin yapıldığı alan içerisinde Bursalı Şüca adına okçuluk alanı, halı saha ve müştemilatıyla ilgili ihaleye çıktıklarını aktaran Ataş, "Bunun da müjdesini vermek isterim. Sipahi Atlı ve Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Ahmet Beltan Yücel'e, Başkan Yardımcısı Antrenör Gözde Talanay'a ve katılım sağlayan okçularımıza katkı ve desteleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel

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