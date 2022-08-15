Bursa haberi... BALIKESİR'DE, YILDIRIM İSABET EDEN ORMANDA 1 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ Gelen Bursa haberlerine göre BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, ormana yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü. BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, ormana yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangında 1 dönüm alan zarar gördü. Edremit'in kırsal Doyran Mahallesi'nde, saat 13.55'te orman yangını çıktı. Yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangına 2 söndürme helikopteri, 2 uçak, 5 arazöz, 1 su ikmal aracı ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale edildi. Örtü yangını olarak ilerleyen alevler, havadan ve karadan müdahaleyle 45 dakikada kontrol altına alınarak söndürüldü. İlk belirlemelere göre yangın, 1 dönüm orman örtüsüne zarar verdi. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Edremit Güncel Haberler

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