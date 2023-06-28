Bursa, Eskişehir, Yalova, Balıkesir, Kütahya ve Bilecik'teki camilerde Kurban Bayramı namazı kılındı. Camiler cemaatle doldu, vaazlar dinlendi, hutbe ve dua okundu. Vatandaşlar bayramlaştı.

Bursa, Eskişehir, Yalova, Balıkesir, Kütahya ve Bilecik'teki camilerde Kurban Bayramı namazı kılındı.

Bursa'da Ulu Cami, Yeşil Cami ile Emir Sultan ve Murad Hüdavendigar camileri başta olmak üzere cemaat, ibadethaneleri doldurdu.

Ezan öncesi camilerin içleri ve açık alanlarında yerini alan cemaat önce vaaz dinledi.

Namaz ve hutbeden sonra yapılan duanın ardından vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

Eskişehir

Eskişehir'de Reşadiye Camisi başta olmak üzere kentteki diğer camiler sabahın ilk dakikalarından itibaren bayram namazını kılmak isteyenlerle doldu taştı.

Cemaat, bayram namazını kıldıktan sonra okunan hutbe ve duanın ardından birbiriyle bayramlaştı.

Balıkesir

Balıkesir'de vatandaşlar, Zağnos Paşa Cami ile kentteki diğer camileri doldurdu. Camilere sığmayan vatandaşların bir bölümü bayram namazını dışarıda kıldı.

Ezan öncesi camilerde ve avlusunda yerlerini alan vatandaşlar vaaz dinledi.

Namazdan sonra yapılan duanın ardından vatandaşlar birbiriyle bayramlaştı.

Kentteki birçok camide vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Namazın ardından Zağnos Paşa Camii'nde kamu görevlileri ile vatandaşlar bayramlaştı.

Bilecik

Bayram namazı dolayısıyla Bilecik'te vatandaşlar kentteki camileri doldurdu.

Sabahın ilk saatlerinde Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesindeki Orhan Gazi ve Hürriyet Mahallesi'ndeki Kayı Boyu Camisi ile kent genelindeki camilere gelen vatandaşlar saf tuttu.

İl Müftüsü Ali Erhun tarafından vaaz verildi. Erhun'un vaazının ardından bayram namazı kılındı, dualar edildi, vatandaşlar bayramlaştı.

Kütahya

Kütahya'da vatandaşlar, bayram namazında camilere akın etti.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, tarihi Ulu Cami'de verdiği vaazında, Kurban Bayramına ulaşmanın sevincinin yaşandığını belirtti. Demirtaş, bayramların önemine değinerek birlik ve beraberliği pekiştirmek, dargınlıkların sona erdiği günler olduğunu hatırlattı.

Cami içinde oluşan yoğunluktan dolayı bazı vatandaşlar cami bahçesinde namaz kıldı. Namazın ardından kamu görevlileri ile vatandaşlar bayramlaştı.

Kütahya Belediyesi namazın ardından vatandaşlar çay ve simit ikramında bulundu.

Yalova

Yalovalılar da sabah erken saatlerde bayram namazı için camilere akın etti. Namaz ve duanın ardından vatandaşlar bayramlaştı.

Merkeze bağlı Elmalık köyünde de camiye gelen vatandaşlar, birlikte saf tuttu.

Dışarıya taşan kalabalık, namaz sonrası bayramlaştı.