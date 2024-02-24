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Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Kişi Yakalandı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan ve arama kararı bulunan şüphelilere yönelik operasyonda 12 kişi yakalandı. Operasyonda uyuşturucu madde, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan ve haklarında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik operasyonda 12 kişi yakalandı.

Osmangazi Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bazı adreslere baskın yaptı.

Operasyonda yakalanan 12 kişiden R.P'nin 4 yıl 7 ay, H.Ö'nün ise 1 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezalarının olduğu belirlendi.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise 253 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek ve 30 fişek ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan Y.K, H.A. ve M.S'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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