Bursa'da Tartışma Kanlı Bitti: Baba, Anne ve Kardeş Öldürüldü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi, tartıştığı babasını, araya giren annesiyle kardeşini pompalı tüfek ve bıçakla öldürdü.

Hamitler Mahallesi 2. Vakıf Sokak'taki bir evde, şüpheli Abdülsamet Yayaşit (29), babası Seyithan Yayaşit (64) ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdülsamet, babasını ardından da araya girmek isteyen annesi Zozan Yayaşit'i (55) ve erkek kardeşi Mücahit Yayaşit'i (25) tüfekle vurdu.

Şüpheli, yaralı halde kaçmaya çalışan kardeşi Mücahit Yayaşit'i yakalayıp bıçakla öldürdü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis zanlıyı elindeki bıçakla yakaladı. Abdülsamet Yayaşit'in olay yerinde bulunan 7 yaşındaki çocuğu ise ekiplerce güvence altına alındı.

Şüpheli ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Abdülsamet Yayaşit'in eşinden 6 yıl önce boşandığı ve 7 yaşındaki çocuğunun da kendi ailesinin yanında kaldığı belirlendi.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde "Eşimden yıllar önce ayrıldım. Babam özel hayatıma çok karıştığı için tartışma çıktı." dediği öğrenildi.

Cenazelerin morgda yapılan işlemlerden sonra ikindi namazının ardından defnedileceği öğrenildi.