Bursa'da Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ndeki son bina yıkılıyor

ÇARŞIBAŞI, TRABZON (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesinin "Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi" alanında kalan son bina olan alışveriş merkezinin yıkımına başlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından desteklenen, geçen yıl ağustos ayında Kızılay binasının yıkılmasıyla başlayan "Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi"nin ilk etabında normal kamulaştırmalarla 15 parseldeki binalarda yıkım yapıldı.

Kamulaştırma sürecinin uzaması üzerine, geçen yıl nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bölge için acele kamulaştırma kararı alınan proje kapsamında, bugüne kadar 15'i normal, 33'ü ise acele kamulaştırma kararıyla toplam 48 parselde 37 binanın yıkımı tamamlandı.

Proje alanında kalan alışveriş merkezine ait binanın yıkımı için başlatılan resmi süreç de sona erdi. Binanın bodrum katlarının kullanılacak olması nedeniyle yıkıma kontrollü şekilde başlandı.

"19 bin metrekare alan kazanmış olacağız"

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, proje alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin hem dünya hem de Bursa tarihi açısından çok kıymetli bir hazine olduğunu vurguladı.

Proje alanı içinde yer alan alışveriş merkezine ait binanın yıkılıp yıkılmayacağıyla ilgili kamuoyunda çok farklı söylemler olduğunu belirten Aktaş, "Biz mart sonu itibarıyla içeride yıkımlara başladık. Ancak bodrum katların kullanılacak olması nedeniyle öyle kepçeyi sokup, diğer binalar gibi hemen yıkamıyoruz. Kimileri buna rant projesi dedi, başka başka söylemler oldu ama biz geçmişten bugüne birçok büyüğümüzün hayali olan bir projeyi gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyoruz." dedi.

Yıkım sürecinin çok kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Aktaş, şu ana kadar yapılan kamulaştırmalarla 5 bin 500 metrekare alanın açığa çıkarıldığını aktardı.

Aktaş, projenin Tophane ile bütünleşik ele alındığını ve Bursa'ya 3 farklı meydan kazandırılacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Projeyle 9 bin metrekaresi yeşil alan ve peyzaj düzenlemelerinden oluşan 19 bin metrekare alan kazanmış olacağız. Bir taraftan da Ertuğrul Bey Meydanı ile alakalı çalışmalar da başladı. Önümüzdeki yıl sonuna kadar inşallah bu çalışmaların tamamını bitirmeyi arzu ediyoruz. Emeği geçen, katkısı olan herkese çok teşekkür ederim. Esnafımıza çok teşekkür ederim. Takdir edersiniz ki 50 yıllık, 60 yıllık bir sorunu çözüyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi, her türlü fedakarlığı yaptı. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Hala bilirkişiler yeni rakamlar ortaya çıkarıyor. Anormal, uçuk rakamlar çıktı kamulaştırmalarla alakalı ama biz bildiğimizden geri durmadık."

"Harika bir meydan ortaya çıkacak"

Projenin bir rant değil tarihi saygı projesi olduğunun altını çizen Aktaş, şunları kaydetti:

"Bursa'daki bu hazinenin ortaya çıkarılması gibi bir hayal var. Binalar yıkıldıkça, Ulu Cami'nin minareleri göründükçe çok olumlu dönüşler ve teşekkürler aldım. Proje tamamlandığında, çok daha davetkar bir Hanlar Bölgesi göreceğiz. Otoparkıyla, turist otobüslerinin park alanıyla, insanların rahatlıkla dolaşabileceği alanıyla harika bir meydan ortaya çıkacak. Tabii burada işimiz bu projeyle bitmiyor. Başta İpek Han olmak üzere hanların da kendi içinde bazı sıkıntıları var. Şimdi onlara da sıra geliyor. Dolayısıyla bu fedakarlığı herkes yaparsa Cumhuriyet Caddesi gece yarılarına kadar cıvıl cıvıl bir yer olabilir. Bu noktada her esnafımızın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor. Biz bunun sağlanması için elimizden gelen her şeyi ortaya koyacağız."