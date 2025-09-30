Bursa'da Su Krizi: Barajlarda Su Seviyesi Kritik Düzeyde

BURSA'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardan Doğancı Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 6,81 olarak ölçülürken, Nilüfer Barajı ise tamamen kurudu. Toprağında derin çatlakların oluştuğu Nilüfer Barajı dronla görüntülendi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentin 1 haftalık suyu kaldığını açıkladı.

Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde, 'Su ve havasının güzelliğinden Bursalıların yüzü kırmızıdır. Velhasıl Bursa sudan ibarettir' sözleriyle tanımladığı su şehri Bursa'nın 7 günlük suyu kaldı. Nüfusu 3 milyon 271 bin olan kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan 43 milyon metreküp su hacmine sahip Doğancı Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 6,81 olarak ölçüldü. 2007 yılında faaliyete giren, 60 milyon metreküp su kapasiteli Nilüfer Barajı ise kurudu. Bursa, 1 Eylül'de devreye alınan baypas hattıyla, Dobruca İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne günlük 110 bin metreküp su aktaracak olan yüzde 50 seviyesindeki Çınarcık Barajı'ndaki 75 milyon metreküp suyla birlikte, ortalamada yüzde 3,34 içme suyu doluluk oranına sahip.

YER ALTI SU SEVİYESİ 10 METREDEN 250 METREYE İNDİ

Şifalı kaplıcalarıyla tüm dünyada adından söz ettiren Bursa'da, yer altı su kaynaklarının derinliğinin ise kuraklığa bağlı olarak yıllar içinde 10 metreden, 250 metreye kadar indiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Kentimizin su ihtiyacının yaklaşık yüzde 85'i Doğancı ve Nilüfer barajlarından, yüzde 15'i ise Uludağ pınar kaynaklarından karşılanıyordu. Ancak yaşanan kuraklık nedeniyle suyumuzun yüzde 50'si Doğancı ve Nilüfer barajlarından, yüzde 15'i pınar kaynaklarından, yüzde 35'i ise BUSKİ'ye ait 155 adet derin su kuyusundan sağlanıyor. Yer altı su seviyesinin 250 metrelere kadar indiğine de dikkat çekmek istiyorum. Bursa Ovası'nın ne kadar kuraklık yaşadığının da göstergesidir" ifadelerini kullandı.

'ÇINARCIK'TAKİ SUYUN TAMAMINI İÇME SUYU OLARAK DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUZ'

Yerel yöneticilerin sürekli su tasarrufu çağrısı yaptığı Bursa'da, yeterince yağmur yağmaması ve kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'a da son 2 yıldır beklenen kar yağışının düşmemesi, içme suyu krizinin en önemli etkenleri arasında yer alıyor. Bursa'nın günlük su tüketiminin 525 bin metreküp civarında olduğunu söyleyen Bozbey, DSİ ile yapılan anlaşmalarda 75 milyon metreküpü içme suyuna, 75 milyon metreküpü de sanayiye ayrılan Çınarcık Barajı'ndaki suyun tamamını içme suyu olarak değerlendirmek istediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Şu an buradaki 150 milyon metreküpün 105 milyon metreküpünü kullanmak zorundayız. 75 milyon metreküp bize yetmiyor. Çınarcık Barajı'ndaki suyun tamamını içme suyu olarak değerlendirmek istediğimizi DSİ'ye ilettik. Çınar Barajı'ndaki suyu direk tünelle Doğancı Barajı'na aktarabilirsek, o zaman günlük 500 bin metreküplük arıtma tesisini çok rahatlıkla çalıştırabiliriz. Çınarcık Barajı yakınında yaptığımız arıtma tesisinin kapasitesi günlük 300 bin metreküptür. Oradaki tüneli yaptıktan sonra, Doğancı Barajı'na suyu almış olacağız. Böylece su sorunu uzun süre yaşanmayacaktır. Çınarcık baypas hattı şu anda kurtarıcı pozisyonunda. Sadece Doğancı havzasında su birikme olmayabilir. Önümüzdeki yıllarda daha fazla kuraklık olacağı söyleniyor. Biz buna hazırlıklı olmak zorundayız. Bypass hattını hayata geçirmeseydik, eylül ayından itibaren kesintiler olacaktı. Şu ana kadar su kesintisi olmadı."

'YAĞMUR YAĞMAZ VE KESİNTİ YAPILMAZSA 6 EKİM'DE BARAJLARDAKİ SU TÜKENECEK'

Beklenen yağışın olmaması halinde Bursa'nın 1 haftalık suyunun kaldığını ve planlı su kesintisi uygulanabileceğini de kaydeden Mustafa Bozbey, "Hiç yağmur yağmadığı ve planlı su kesintisi yapılmadığı takdirde bu koşullarda 6 Ekim tarihinde barajlardaki su tükenmiş olacak. Doğancı Barajı'nda her gün kullanım suyuna göre 25 santim civarında suyumuz azalıyor. Baraja 25 santim civarında su gelirse stabil durumda olacak. Ama 1 metre gelirse gün sayısı artmış olacak. Ekim ve kasım ayında ne olacağını bilmiyoruz. Her ihtimali göz önünde bulundurarak çözüm bulmak zorundayız. Su kesintisi yapılacaksa da kamuoyunun karşısına çıkıp bilgi veririz" ifadelerini kullandı.