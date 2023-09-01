Bursa'da Otomobile Silahlı Saldırı: Sürücü Yaralandı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeki bir otomobile motosikletten silahla ateş edilmesi sonucu sürücü yaralandı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Bursa'da seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü, motosikletten silahla ateş edilmesi sonucu yaralandı.
Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Köprübaşı Caddesi'nde seyreden Arif Ç. (40) idaresindeki 16 LA 900 plakalı otomobile, aynı yöne giden motosikletten silahla ateş edildi.
Yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis, motosikletle kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Elif Özlem Çelikler - Güncel