Bursa'da Otomobile Silahlı Saldırı: Sürücü Yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeki bir otomobile motosikletten silahla ateş edilmesi sonucu sürücü yaralandı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.