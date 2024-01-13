Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Otobüste Unutulan 6 Yaşındaki Çocuk Son Durakta Fark Edildi

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Bursa'da babaannesi tarafından belediye otobüsünde unutulan 6 yaşındaki Umut Efe K.'yi, son durakta tüm yolcular indikten sonra şoför fark etti. Umut Efe ailesine teslim edildi. Olay, araç içi kamerasına yansıdı.

Bursa'da, babaannesi tarafından belediye otobüsünde unutulan 6 yaşındaki Umut Efe K.'yi, son durakta tüm yolcular indikten sonra şoför fark etti. Polise bilgi veren şoför tarafından otobüs hareket müdürlüğüne getirilen Umut Efe ailesine teslim edildi. Umut Efe'nin babaannesine el salladığı ve tek başına yaptığı yolculuk araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, 11 Ocak saat 13.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Siteler Mahallesi Bursa Caddesi'nde meydana geldi. Umut Efe K., babaannesi ile birlikte Mevlana- Yiğitler Mahallesi hattında çalışan D2A numaralı belediye otobüsüne bindi. Yavuzselim Mahallesi'ndeki durakta inen babaanne, otobüs hareket ederken, torununu unuttuğunu fark etti. Babaanne, peşinden koştuğu otobüse yetişemeyip sesini de sürücüye duyuramayınca polis merkezine giderek müracaatta bulundu. Küçük çocuğun otobüste unutulduğu ise son durakta tüm yolcuları inen şoför tarafından fark edildi. Polise bilgi veren şoför tarafından otobüs hareket müdürlüğüne getirilen Umut Efe K.'ye, burada tost ve meyve suyu ikram edildi. Şoförlerin ve çevredekilerin bütün çabalarına rağmen ismini söylemeyen çocuğun kimliği, ailesinin Yavuzselim Polis Merkezi'ne müracaatı üzerine belirlendi. Olay yerine gelen polisler çocuğu alarak önce polis merkezine, ardından da Mevlana Mahallesi'ndeki ailesine götürerek teslim etti.

OTOBÜSTEN İNEN BABAANNESİNE EL SALLAMIŞ

Umut Efe K.'nin otobüste unutulduğu anlar ise araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde babaannenin koltuktan kalkarak otobüsten indiği, küçük çocuğun babaannesinin ardından otobüsün penceresinden el salladığı, bir süre sonra durumu fark eden otobüs şoförünün olayı polise bildirdiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yıldırım Bursa Umut Ulaşım Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kardeşlerim CANLI İZLE! Kardeşlerim 13 Ocak Cumartesi 112. yeni bölüm ATV FULL İZLE! Gönül Dağı CANLI İZLE! Gönül Dağı 13 Ocak Cumartesi 122. yeni bölüm TRT 1 FULL İZLE! Chelsea - Fulham maçı hangi kanalda, saat kaçta? Chelsea - Fulham maçı nereden izlenir? Selahattin Demirtaş'ın babası öldü mü? Selahattin Demirtaş'ın babası ne zaman, neden öldü? Dilber Evin Barkın Yok Mu Fragman! Dilber Evin Barkın Yok Mu hangi dizide, filmde geçiyor? Adanaspor - Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Adanaspor - Boluspor maçı nereden izlenir? Başakşehir - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Başakşehir - Alanyaspor maçı nereden izlenir? BİM AKTÜEL 12 OCAK 2024 | Bugün, bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Bim aktüel ürünlerde neler var? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? 15 tatil 1 ay mı olacak? 15 tatil 1 ay olacak mı iddiaları doğru mu, gerçek mi? 15 tatil 1 aya mı uzatılacak? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 13 Ocak Cumartesi Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Hakan Gün kimdir? Pençe Kilit Operasyonu şehidi kahraman Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün kimdir? Emrullah Gülmez kimdir? Pençe Kilit Operasyonu şehidi kahraman Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez kimdir? Müslüm Özdemir kimdir? Pençe Kilit Operasyonu şehidi kahraman Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir kimdir? Gökhan Delen kimdir? Pençe Kilit Operasyonu şehidi kahraman Piyade Üsteğmen Gökhan Delen kimdir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title