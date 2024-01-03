Bursa'da Kaçak Hafriyat Dökümü Yapanlara 48 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı

Bursa'da kaçak olarak hafriyat dökümü yaptığı tespit edilen 113 şahıs ve firmaya yaklaşık 48 milyon idari para cezası uygulandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, hafriyat ve inşaat atığı taşıyan bin 600 kamyonu uydu araç takip sistemine uyumlu, damper hareketlerine duyarlı araç takip sistemi (GPS) cihazı ile takibe alındığı, geçtiğimiz yıl atıkları kaçak olarak doğal ortama bırakan kişi ve firmalara toplam 47 milyon 862 bin 333 TL idari para cezası uyguladığı ifade edildi.

Dere kenarları ve verimli tarım alanlarına kaçak olarak dökülen hafriyatların önüne geçmek için il genelinde 14 hafriyat depolama sahası oluşturulduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hafriyat atıklarını kontrollü döküm sahalarına getirenlerden 2023 yılında ton başına 30 lira ücret alınırken, bu kadar az parayı ödememek için kaçak dökümle çevre katliamına yol açanlar da hem havadan hem de karadan dijital takip altına alındı. UKOME kararıyla hafriyat taşıyan araçlara, uydu araç takip sistemine uyumlu, damper hareketlerine duyarlı GPS cihazı taktırılması zorunluluğu getirilirken, bugüne kadar bin 600 kamyon GPS'le takibe alındı. Kaçak dökümlerin önüne geçmek için sürece inşaatı yapacak müteahhitleri, hafriyatı taşıyacak firmaları, ilçe belediyeleri ve hafriyat sahalarının işletmesini yapan Burkent AŞ'yi de dahil eden Büyükşehir Belediyesi'nin geliştirdiği "Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi" ile 2023 yılında da etkili bir mücadele sürdürüldü. Yıl boyunca gerek uydu takibi gerekse saha denetimlerinde kaçak olarak hafriyat dökümü yaptığı tespit edilen 113 şahıs ve firmaya toplam 47 milyon 862 bin 333 TL idari para cezası uygulandı.

Açıklamada görüşlerine de yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, daha sağlıklı bir çevre için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydetti.

Vatandaşlar olarak, sanayiciler olarak, bu şehirde yaşayan her bir bireyin sorumlulukları olduğunu belirten Aktaş, şunları belirtti:

"Jandarma ile işbirliği içerisinde havadan ve karadan denetimler yapıyoruz. Bu noktada kimsenin mağdur olmaması için çok küçük bedellerle bu işi halletmek varken, sırf "bedava yapayım" diye hem çevreye zarar verildiğini hem de çok ağır cezai müeyyidelerin olduğunu hatırlatmak istiyorum. Tüm uyarılarımıza rağmen 2023 yılında 48 milyon liraya yakın idari para cezası uygulamak zorunda kaldık. Küçük bedellerle bu işi halletmek varken, çok yüksek bedellerle ceza ödemenin hem insani hem de mali olarak ciddi sıkıntıları var. Şehir hepimizin, şehrin yeşilliği, güzelliği, yaşanabilirliği hepimizin ortak çalışmasıyla oluşacak. Bu vesileyle tüm hemşerilerimizi daha dikkatli olmaya davet ediyorum."