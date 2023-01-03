Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor Güncel Haberler Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Yunuseli Mahallesi Akyıldız Caddesi'nde bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlerin bir anda büyüdüğü yangını kontrol altına almak için yaklaşık 15 itfaiye aracıyla müdahale etti. Yangın, 1 saatlik müdahalenin çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Öte yandan yangının meydana geldiği tesisin yanında, kağıt toplayıcıların kaldığı konteynerde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Sergen Sezgin Osmangazi Bursa Güncel Haberler

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