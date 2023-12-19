Bursa'da Fabrika İşçisi Dokuma Makinesine Elini Kaptırdı
Bursa'da bir tekstil fabrikasında çalışan Recep B., dokuma makinesinin kayışına sağ elini kaptırarak iki parmağını kaybetti. İlk müdahalesi yapılan işçi, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Olay, sabah saatlerinde İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Uludağ Caddesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Recep B., çalıştığı dokuma makinesinin kayışına sağ elini kaptırdı. Mesai arkadaşlarınca kurtarılan Recep B.'nin iki parmağı koptu. Özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen Recep B., ilk müdahalesinin ardından, kopan parmakları dikilmek üzere ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.