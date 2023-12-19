Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Fabrika İşçisi Dokuma Makinesine Elini Kaptırdı

Güncelleme:
Abone Ol

Bursa'da bir tekstil fabrikasında çalışan Recep B., dokuma makinesinin kayışına sağ elini kaptırarak iki parmağını kaybetti. İlk müdahalesi yapılan işçi, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

BURSA'da dokuma makinesine elini kaptıran fabrika işçisi Recep B.'nin (42), iki parmağı koptu. İşçi, kopan parmakları ile hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Uludağ Caddesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Recep B., çalıştığı dokuma makinesinin kayışına sağ elini kaptırdı. Mesai arkadaşlarınca kurtarılan Recep B.'nin iki parmağı koptu. Özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen Recep B., ilk müdahalesinin ardından, kopan parmakları dikilmek üzere ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uludağ Üniversitesi İnegöl Uludağ Bursa İş Kazası Bursa Kaza Sağlık Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title