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Bursa'da Elektronik Uyarı Tabelaları Montajı Nedeniyle Yol Trafiğe Kapatılacak

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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak elektronik uyarı tabelaları montajı nedeniyle 11 Eylül Bulvarı'nın Vakıf Kavşağı ile Samanlı Kavşağı arası Ankara geliş istikameti, 1 Aralık Cuma (Bu gece) saat 01.00 ile 06.00 arasında trafiğe kapalı olacak. Trafikte aksama olmaması adına sürücülerin alternatif güzergahı kullanmaları gerekecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak elektronik uyarı tabelaları montajı nedeniyle 11 Eylül Bulvarı'nın Vakıf Kavşağı ile Samanlı Kavşağı arası Ankara geliş istikameti, 1 Aralık Cuma (Bu gece) saat 01.00 ile 06.00 arasında trafiğe kapalı olacak. Trafikte aksama olmaması adına sürücülerin alternatif güzergahı kullanmaları gerekecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ankara Vakıf Eylül Yerel Ulaşım Güncel Haberler

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