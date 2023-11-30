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Bursa'da Elektronik Uyarı Tabelaları Montajı Nedeniyle Yol Trafiğe Kapatılacak

30 Kasım 2023 13:13 Son Güncelleme: 13:14 Abone Ol

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak elektronik uyarı tabelaları montajı nedeniyle 11 Eylül Bulvarı'nın Vakıf Kavşağı ile Samanlı Kavşağı arası Ankara geliş istikameti, 1 Aralık Cuma (Bu gece) saat 01.00 ile 06.00 arasında trafiğe kapalı olacak. Trafikte aksama olmaması adına sürücülerin alternatif güzergahı kullanmaları gerekecek.