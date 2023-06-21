Bursa'da avukat çiftine saldırıyla ilgili 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Bursa'da avukat Aleyna Kübra Kanalcı ile eşi avukat Muharrem Kanalcı'nın yaralandığı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Velayeti annesinde olan çocuğunu kaçırarak, avukat çifti darbeden baba Kadir E. ile kardeşleri Sadık E. ve Muhammet E., Demirtaş Polis Merkezi Amirliği'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Babaanne Fevziye E. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bursa'da, avukat Aleyna Kübra Kanalcı (25) ile eşi avukat Muharrem Kanalcı'nın (27), yaralandığı saldırıyla ilgili, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Velayeti annesinde olan çocuğunu kaçırarak, avukat çifti darbeden baba Kadir E. (36) ile kardeşleri Sadık E. (26) ve Muhammet E. (29), Demirtaş Polis Merkezi Amirliği'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Babaanne Fevziye E. (52) ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mehmet İNAN/BURSA,