Bursa'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Bursa'da saat 15.14'te merkez üssü Gemlik olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afad, depremin derinliğini 10.86 kilometre olarak açıkladı.

Öte yandan, Kandilli Rasathanesi merkez üssü Bursa-Gemlik olan depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyururken, derinliğinin ise 4.9 kilometre olduğunu açıkladı.