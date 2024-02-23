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Bursa'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 15.14'te merkez üssü olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğini 10.86 kilometre olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyururken, derinliğinin ise 4.9 kilometre olduğunu bildirdi.

Bursa'da saat 15.14'te merkez üssü Gemlik olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afad, depremin derinliğini 10.86 kilometre olarak açıkladı.

Öte yandan, Kandilli Rasathanesi merkez üssü Bursa-Gemlik olan depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyururken, derinliğinin ise 4.9 kilometre olduğunu açıkladı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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