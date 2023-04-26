Burhanettin Bulut, Doludan Zarar Gören Üreticinin Sorunlarını Dinledi: "Üreticinin Zararları Devlet Tarafından Karşılanmalı"

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Adana’nın Seyhan ilçesinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle ürünü zarar gören meyve ve mısır üreticilerinin sorunlarını dinledi. Dolunun vurduğu bahçelerde incelemelerde bulunan Bulut, “Bölgemizde ürünlerin büyük bir bölümü zayi oldu, geriye kalan ürünlerden ise üreticimiz hiçbir maddi kazanç sağlayamayacak. Dolu, doğal afet kapsamına girmeli; üreticinin zararı ve masrafları devlet tarafından karşılanmalı” dedi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Adana'nın Seyhan ilçesinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle ürünü zarar gören meyve ve mısır üreticilerinin sorunlarını dinledi. Dolunun vurduğu bahçelerde incelemelerde bulunan Bulut, "Bölgemizde ürünlerin büyük bir bölümü zayi oldu, geriye kalan ürünlerden ise üreticimiz hiçbir maddi kazanç sağlayamayacak. Dolu, doğal afet kapsamına girmeli; üreticinin zararı ve masrafları devlet tarafından karşılanmalı" dedi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Adana'nın Seyhan ilçesinde, Adana İl Başkan Yardımcısı Cahit İncefikir ile doludan zarar gören narenciye, sert çekirdekli meyve ve mısır üreticileriyle bir araya geldi. Üreticilerin sorunlarını dinleyen Bulut, "Birkaç gün önce dolu yağışıyla meyvelerin hasar gördüğünü kaydetti. Bulut, "Şu anda bulunduğumuz yer kayısı ağaçlarının olduğu yer. Hemen ileride şeftali ağaçları, biraz daha ileride de narenciye ağaçları var. Ancak yağan dolu maalesef ağaçta ürün bırakmadı. Hepsini yere indirdi. Elimdeki şeftalinin her tarafı hasarlı. Kayısının da neredeyse üçte biri hasar almış durumda. Yani bu ürünlerden ağaçta kalanın hali bu kalmayanlar da yerde. Haliyle üretici destek istiyor. Üreticinin istediği destek de aslında çok basit. Oluşan hasara ilişkin tarım sigortası, tarım sigortasının bunu karşılaması. Ancak bugüne kadar tarım sigortası gerek mevsimsel durumdan gerekse üreticinin ihtiyacını karşılamaktan çok uzakta" dedi.

"HİÇBİR GELİR ELDE EDEMEYİZ"

Üretici de ağaçtaki ürünlerin neredeyse hepsinin dolu yüzünden hasar gördüğünü belirterek, "Bu meyvelerin hiçbiri yenilmez. Hasarlı olduğu için hiçbir gelir elde edemeyiz. Bunların hepsi temizlenip, bahçe dışına atılacak" ifadelerini kullandı.

DOLU SİGORTA KAPSAMINDA DEĞİL

CHP'li Bulut'un, "Devlet tarafından zarar karşılanacak mı? sorusuna, "Doğal afet olduğu için zarar karşılanmıyor. Dolu doğal afet kapsamına girmeli ve masrafımız verilmeli. Ağaçlar sadece bu sene değil, gelecek sene için de zarar gördü. Çünkü aşısı yağmurdan kaynaklı olmak üzere meyve gözleri oluşmadı. Seneye oluşacak meyve gözleri de doğal afetten kaynaklı bozuldu. Devletimizden destek bekliyoruz" diye yanıt verdi.

"EKSTRA MALİYET ÇIKTI"

Gelecek sene de hasadın düşük olacağını kaydeden üretici, "Meyve dalları daha oluşmadı. Oluşacak dallar da zarar gördü. O nedenle bu sene ve önümüzdeki senenin kayıpları iki katına üç katına çıkacak. Biz ağaca bakmaksak ağaç bize bakmaz. Bizim giderimiz iki katına çıktı. Ekstra maliyet çıktı bize. En azından masraflarımız karşılanırsa bir sonraki döneme hiç değilse ağaçları birazcık kendine getiririz. Masrafımız azalır. Ödememiz gereken kredilerimiz var" diye cevapladı.

"MASRAFLARIMIZ DAHA DA ARTTI"

Dolunun vurduğu mısır tarlasında da incelemelerde bulunan Bulut'a, mısır üreticisi şöyle dert yandı: "Dolu ürünümüze çok hasar verdi. Bitkiyi iyileştirmek için yaprak gübresinden tut, mantarına tüm hastalıklara karşı ilaç kullanmak zorunda kalacağız. Dolu vurmadan önce bunlara gerek yoktu. Darbe aldıktan sonra ürünü iyileştirmek için -o da yapabilirsek- elimizden gelen çabayı göstereceğiz ama bu da büyük bir masraf. Dolu sonrası hem hasılat düştü hem de yapılacak masraflar arttı. Hasat zamanından önce verimsiz olacağı için mısır kuruyacak."

"DESTEK BEKLİYORUZ"

Mısır üreticisi, CHP'li Bulut'un, "Üründen para kazanacak mısın?" sorusunu da "Bu pahalılıkla mümkün değil. Devletten destek bekliyoruz. Yetkililer henüz incelemeye gelmedi. Geçen sene zirai dondan zarar görmüştüm bu sene de dolu vurdu. Bu afetten sonra rekoltenin en az yüzde 40'ının düşeceğini tahmin ediyorum. Hem masraf arttı hem de verim düşecek. Emeğimizin karşılığını almamız mümkün değil" diye yanıtladı.