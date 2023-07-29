Burdur'da sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti

Burdur'un Gölhisar ilçesinde bir çocuk sulama kanalına düştü ve hayatını kaybetti. Baba çocuğunu aramasına rağmen bulamayınca durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler çocuğun cesedini kanalda buldu.