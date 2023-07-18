Burdur'da Su Kuyusu Kazısında Göçük: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Burdur'un Gölhisar ilçesinde yapılan su kuyusu kazısında meydana gelen göçük sonucunda 52 yaşındaki Hüseyin Özyalçın hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İnceleme sonucunda Özyalçın'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde vatandaşlar tarafından yapılan su kuyusu kazısında meydana gelen göçükte 1 kişi yaşamını yitirdi.

Su kuyusu için kepçe ile çalışma yapıldığı sırada kuyu içerisine taşları yerleştirmek için inen 52 yaşındaki Hüseyin Özyalçın'ın üzerine toprak göçtü. Olay yerindeki vatandaşlar kendi imkanlarıyla göçüğü açmak için çabalarken durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gölhisar Belediyesi İtfaiye ekipleri 1 saatlik çalışmayla Özyalçın'ı toprak altından çıkardı. Yapılan kontrolde Özyalçın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Hüseyin Özyalçın'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURDUR