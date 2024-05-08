Üye Girişi
Haberler

Burdur'da sıkışan kirpi itfaiye tarafından kurtarıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da bir apartmanın bahçe kapısının tellerine sıkışan kirpi, itfaiye ekibi tarafından kurtarılarak doğaya bırakıldı.

Burdur'da bahçe kapısının tellerine sıkışan kirpi, itfaiye ekibince kurtarılarak doğaya bırakıldı.

Armağan İlci Mahallesi Lala Paşa Caddesi'ndeki bir apartmanın bahçe kapısının tellerine kirpinin sıkıştığı görenler, itfaiyeden yardım istedi.

İhbar üzerine mahalleye giden Burdur Belediyesi itfaiye ekibi, telleri keserek kirpiyi sıkıştığı yerden çıkardı.

Kurtarılan kirpi doğaya salındı.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Burdur Bahçe Hayvan Hakları İtfaiye Doğa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title