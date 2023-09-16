Burdur'da Otomobil ve Traktör Çarpışması: 4 Yaralı

Burdur'un Karamanlı ilçesinde meydana gelen otomobil ve traktör çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası sağlık, polis ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Karamanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.