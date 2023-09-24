Burdur'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhsin D. idaresindeki 07 GE 349 plakalı otomobil ile Ayşe S. idaresindeki 15 HP 635 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR