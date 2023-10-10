Burdur'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Burdur'un Gölhisar ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Ulucami Mahallesi Altınyayla-Gölhisar Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Özkır (45) idaresindeki 15 HV 107 plakalı motosiklet ile aynı güzergahta ilerleyen 35 ANC 952 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahaleyi doktor olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü yaptı. Ambulansla Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırılan Hüseyin Özkır, burada doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaza anı yol kenarındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR