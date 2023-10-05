Burdur'da Motosiklet ile Minibüs Çarpıştı: Lise Öğrencisi Yaralandı

Burdur'da meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile minibüs çarpıştı ve lise öğrencisi yaralandı. Kazada yaralanan öğrenci hastaneye kaldırıldı, minibüs sürücüsü ise polis merkezine götürüldü.

BURDUR'da motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında lise öğrencisi yaralandı.

Atatürk Caddesi'nde saat 12.30'da meydana gelen kazada, okuldan çıkıp eve giden lise öğrencisi E.A.O.'nun kullandığı 15 ACG 039 plakalı motosiklet ile Ömer K. yönetimindeki 32 GE 390 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü E.A.O., görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Minibüs sürücüsü Ömer K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)