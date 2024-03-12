Burdur'da Mermer Ocağında Kaza: Bir Tır Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Burdur'un Yeşilova ilçesinde bir mermer ocağında meydana gelen kazada, tır sürücüsü Mehmet Saray üzerine düşen mermer bloğu sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Saray, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Burdur'un Yeşilova ilçesinde, mermer ocağında üzerine mermer bloğu düşen tır sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, maden ocağında çalışan tır sürücü Mehmet Saray'ın (45) üzerine mermer bloğu düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Saray, kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.