Burdur'da Engelliler Günü Kutlaması

BURDUR'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi.

Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda düzenlenen etkinliğe Vali Türker Öksüz, Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Eraslan, İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder ile engelli öğrenciler ve aileleri katıldı. Engelli bir öğrencinin halk oyunu gösterisiyle başlayan etkinlikte engelli öğrenciler işaret dili ile şarkı söyledi.

Vali Türker Öksüz engelli öğrencilerle birlikte kestiği pastadan sonra yaptığı konuşmada, her bireyin birer engelli adayı olduğunu söyledi. Vali Öksüz, "Toplumumuzda hepimiz bir engelli adayıyız. Her an her insanın engelli olma potansiyeli var. Engellilik sağlık sorunu değil, engellilik insanların her zaman karşılaşabilecekleri bir olgu. Biz engelli kardeşlerimizin hayatın her alanında olmaları için elimizden gelen gayreti gösteriyor, onları toplumumuzun bir parçası olarak görüyor, onlara sevgi, saygı, anlayışla yaklaşıyoruz. Önemli olan kalplerdeki, zihinlerdeki engelleri kaldırabilmek. Önemli olan bu kardeşlerimizin hayatın her alanında olmaları, toplumun dışında olmamaları. Engelli kardeşlerimize fırsat verildiğinde sporda, siyasette, sanatta çok önemli başarılar kazanıyorlar. Her türlü fedakarlığı yapan tüm aile efradına da bu vesileyle teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Vali Öksüz ve beraberindekiler daha sonra Burdur Engellileri Koruma ve Yaşatma Derneği'ni ziyaret ederek, Başkan Selçuk Örnek'ten bilgi aldı. Vali Öksüz, derneğin aşevinde yemek yiyen engellilere de yemek dağıtımı yaptı. Diğer yandan Dernekte geçen günlerde vefat eden kurucu Başkan Vural Kanrıcı için de dua edildi. (DHA)