BURCU'NUN ENGELLİ ARACINI ÇALIP PARÇALADILAR

BURSA'da, Serebral Palsi hastası Burcu Yıldız'a (33) ait akülü engelli aracı binanın girişinden çalındı. Polis tarafından parçalanmış halde bulunan akülü araç, anne Şükran Yıldız'a (53) teslim edildi. Hırsızlık anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, perşembe günü saat 06.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi 2'nci Ayaz Sokak'ta meydana geldi. Serebral Palsi hastası kızı Burcu Yıldız ile yaşayan Şükran Yıldız, akülü engelli aracını, oturdukları binanın girişine bıraktı. Sabah saatlerinde sokak üzerine dolaşan iki şüpheli, bir süre evin etrafında dolaşıp, etrafı gözledi. Daha sonra şüphelilerden biri binanın giriş kapısını açarak, akülü aracı, yanında taşıdıkları atık toplama aracının içerisine koydu. Şüpheliler olay yerinden uzaklaşırken hırsızlık anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Akülü engelli aracının çalındığını fark eden Şükran Yıldız, durumu polis ekiplerine bildirdi. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyip görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis ekipleri, evin yakınlarındaki bir hurdalıkta engelli aracını buldu. Aküsü üzerinden sökülen ve zarar gören araç, polis ekiplerince Şükran Yıldız'a teslim edildi.

'ÇOCUĞUM YÜRÜYEMEZ DURUMDA'

Akülü aracın kullanılamaz durumda olduğunu dile getiren Şükran Yıldız, "Saat 08.00 gibi biz çalındığını fark ettik. Daha sonra polisi aradım. Saat 21.00 gibi köprünün altında çocuklar oynarken bulup polise teslim ettiler ama kullanılamaz durumda. Çocuğum yürüyemez durumda, doğuştan engelli. Önceden adım atabiliyordu ama 2011 yılında kalça çıkığı ameliyatı oldu. Ondan sonrada virüs kaptığı için yatalak durumda. Çocuğumu ben engelli aracıyla sokak sokak gezdirerek oturmasını sağladım. Kağıt toplayıcıları çekçek arabasına sokmak için kesip parçalamışlar. Bunlar kandil gününde bizi ağlattılar, Allah da onları ağlatsın" dedi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.