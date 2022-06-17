Bulgaristan'dan gelen belediye başkanları Rektör Tabakoğlu'nu ziyaret etti

Bulgaristan'ın çeşitli kentlerinden gelen belediye başkanları Trakya Üniversitesini (TÜ) ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis başkanlığındaki Momçilgrad Belediye Başkanı İlknur Kyazim, Cebel Belediye Başkanı Necmi Ali, Ardino Belediye Başkanı İzet Şaban, Krumovgrad Belediye Başkanı Sebihan Mehmet, Rudozem Belediye Başkanı Rumen Pehlivanov, Madan Belediye Başkanı Fahri Molaysenov, Borino Belediye Başkanı Mustafa Karaahmet, Stambolovo Belediye Başkanı Adnan Kyazim, Macarovo Belediye Başkanı Ercan Yusuf ve belediye meclis başkanlarından oluşan heyet, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile görüşme gerçekleştirdi.

Tabakoğlu, senato salonunda gerçekleşen ziyarette heyeti ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

İşbirliklerinin devam edeceğini aktaran Tabakoğlu, "Biz Trakya Üniversitesi olarak tüm Balkan halklarına ve tüm dünyaya aynı şekilde yaklaşıyor, kucak açıyoruz. Ancak Bulgaristan'daki soydaşlarımızla ve tüm Bulgaristan halkıyla, coğrafi yakınlığımız nedeniyle ayrı bir hukukumuz, gönül bağımız var." dedi.

Belediye Başkanı Azis, TÜ ile çok önemli iş birliklerini hayata geçirdiklerini ve bunlara yenilerini eklemeyi hedeflediklerini belirtti.

Ziyarette, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu ve Prof. Dr. Murat Türkyılmaz da hazır bulundu.

Bulgaristan heyeti, TÜ Teknopark'ı da ziyaret ederek, çalışmalar hakkında da bilgi aldı.