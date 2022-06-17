Bulgaristan'dan gelen belediye başkanları Rektör Tabakoğlu'nu ziyaret etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bulgaristan'dan gelen belediye başkanları Rektör Tabakoğlu'nu ziyaret etti

AA - Cihan Demirci - Güncel
 - Güncelleme:
Bulgaristan'dan gelen belediye başkanları Rektör Tabakoğlu'nu ziyaret etti

Bulgaristan'ın çeşitli kentlerinden gelen belediye başkanları Trakya Üniversitesini (TÜ) ziyaret etti.

Bulgaristan'ın çeşitli kentlerinden gelen belediye başkanları Trakya Üniversitesini (TÜ) ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis başkanlığındaki Momçilgrad Belediye Başkanı İlknur Kyazim, Cebel Belediye Başkanı Necmi Ali, Ardino Belediye Başkanı İzet Şaban, Krumovgrad Belediye Başkanı Sebihan Mehmet, Rudozem Belediye Başkanı Rumen Pehlivanov, Madan Belediye Başkanı Fahri Molaysenov, Borino Belediye Başkanı Mustafa Karaahmet, Stambolovo Belediye Başkanı Adnan Kyazim, Macarovo Belediye Başkanı Ercan Yusuf ve belediye meclis başkanlarından oluşan heyet, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile görüşme gerçekleştirdi.

Tabakoğlu, senato salonunda gerçekleşen ziyarette heyeti ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

İşbirliklerinin devam edeceğini aktaran Tabakoğlu, "Biz Trakya Üniversitesi olarak tüm Balkan halklarına ve tüm dünyaya aynı şekilde yaklaşıyor, kucak açıyoruz. Ancak Bulgaristan'daki soydaşlarımızla ve tüm Bulgaristan halkıyla, coğrafi yakınlığımız nedeniyle ayrı bir hukukumuz, gönül bağımız var." dedi.

Belediye Başkanı Azis, TÜ ile çok önemli iş birliklerini hayata geçirdiklerini ve bunlara yenilerini eklemeyi hedeflediklerini belirtti.

Ziyarette, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu ve Prof. Dr. Murat Türkyılmaz da hazır bulundu.

Bulgaristan heyeti, TÜ Teknopark'ı da ziyaret ederek, çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

AA / Cihan Demirci - Güncel

Trakya Bölgesi Bulgaristan Kırcaali Rektör Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title