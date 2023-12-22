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Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Kosova'nın güvenliğini önemsiyor

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Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Batı Balkan ülkelerinin Avrupa-Atlantik entegrasyonundan bahsederken Kosova'nın güvenlik alanında geri planda bırakılmaması gerektiğini söyledi. Radev, Kosova'nın Avrupa Konseyine en hızlı şekilde dahil edilmesi için katkı sağlayacaklarını vurguladı.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Batı Balkan ülkelerinin Avrupa-Atlantik entegrasyonundan bahsederken " Kosova'yı özellikle güvenlik alanında geri planda bırakmayı göze alamayız." dedi.

Radev, Kosova'nın başkenti Priştine'deki temasları kapsamında, Kosovalı mevkidaşı Vjosa Osmani tarafından resmi törenle karşılandı. İki lider baş başa görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Radev, Bulgaristan'ın Batı Balkanlar'daki tüm ülkelerin AB'ye entegrasyonunu savunduğunu ve Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi gerektiğini ifade etti.

Kosova'nın Avrupa Konseyine en hızlı şekilde dahil edilmesi için katkı sağlayacaklarını vurgulayan Radev, "Bulgaristan, Avrupa kurumlarının önünde dik durmaya devam edecek. Bu karmaşık jeopolitik bağlamda bile tüm başarılar dikkate alınacak, Batı Balkan ülkelerinin hızlandırılmış entegrasyonundan bahsederken Kosova'yı özellikle güvenlik alanında geri planda bırakmayı göze alamayız." dedi.

Radev, Sırbistan ile Kosova arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda anlaşmaya varılmasının bölgenin güvenliği, istikrarı ve refahı açısından önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ise Bulgaristan'ın, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesindeki askeri varlığı ve uluslararası örgütlere üyelik süreçlerinde Kosova'yı desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Kosova'nın, NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyeliği süreçlerinde Bulgaristan'ın desteği konusunda umutlu olduğunu vurgulayan Osmani, "Avrupa-Atlantik ailesindeki müttefiklerimizin cesur liderliği ve kararlı eylemleri, bölgedeki demokratik ülkelerin hem AB'ye hem de NATO'ya liyakat esaslı kabulünü hızlandırmak için gereklidir; çünkü herhangi bir tereddüt, bir boşluk yaratacak ve kötü niyetli aktörlere sadece Kosova'yı değil, aynı zamanda bölgeyi ve daha ötesini istikrarsızlaştırma fırsatı verecektir." dedi.

Radev, 2 gün sürecek Kosova ziyareti kapsamında, Başbakan Albin Kurti ve Priştine Belediye Başkanı Perparim Rama ile görüşmeler gerçekleştirecek. Radev'in, yarın Prizren şehrini de ziyaret etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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