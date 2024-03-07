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Bulanık'ta düzenlenen voleybol turnuvasının şampiyonu belli oldu

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Bulanık Kaymakamlığı ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen 4. Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası final maçıyla sona erdi. Bulanık Milli Eğitim Müdürlüğü Takımı, İlçe Emniyet Müdürlüğü Takımını 3-1 yenerek şampiyon oldu. Turnuvada Bulanık Emniyet Müdürlüğü ikinci, Gençlik ve Spor Müdürlüğü üçüncü oldu.

Bulanık Kaymakamlığı ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen "4. Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası" final maçıyla tamamlandı.

21 takımın yer aldığı voleybol turnuvasının final maçında, Bulanık Milli Eğitim Müdürlüğü Takımı, İlçe Emniyet Müdürlüğü Takımını 3-1 yenerek şampiyon oldu.

Kaymakam Ocak, turnuvanın güzel maçlara sahne olduğunu ifade ederek, "Biz de maçları takip ettik. Bulanık için önemli bir organizasyondu. Amacımız Bulanık'ta etkinliklerimizi devam ettirmek. Güzel bir kalabalık, bu yoğun ilgiye sesiz kalmayacağız. Bu tür etkinlikler gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Şampiyon takımı tebrik ediyorum."

Turnuvada Bulanık Emniyet Müdürlüğü Takımı ikinci, Gençlik ve Spor Müdürlüğü Takımı üçüncü oldu.

Maçı, Cumhuriyet Başsavcısı Aytekin Tetik, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Arali, Gençlik ve Spor Müdürü Serhat Akkaya ve çok sayıda taraftar izledi.

Kaynak: AA / Güncel

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