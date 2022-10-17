Bükreş'te Sergilenen İnteraktif Işık Enstalasyonu Ziyaretçileri Büyülüyor
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BÜKREŞ, 17 Ekim (Xinhua) -- Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen yeni medya sanat festivali RADAR'ın üçüncüsünü ziyaret eden bir kadın, interaktif ışık enstalasyonunun keyfini çıkarıyor, 16 Ekim 2022. (Fotoğraf: Cristian Cristel/Xinhua)
BÜKREŞ, 17 Ekim (Xinhua) -- Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen yeni medya sanat festivali RADAR'ın üçüncüsünü ziyaret eden bir kadın, interaktif ışık enstalasyonunun keyfini çıkarıyor, 16 Ekim 2022. (Fotoğraf: Cristian Cristel/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel