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Bükreş'te Sergilenen İnteraktif Işık Enstalasyonu Ziyaretçileri Büyülüyor

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Bükreş'te Sergilenen İnteraktif Işık Enstalasyonu Ziyaretçileri Büyülüyor

BÜKREŞ, 17 Ekim (Xinhua) -- Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen yeni medya sanat festivali RADAR'ın üçüncüsünü ziyaret eden bir kadın, interaktif ışık enstalasyonunun keyfini çıkarıyor, 16 Ekim 2022. (Fotoğraf: Cristian Cristel/Xinhua)

BÜKREŞ, 17 Ekim (Xinhua) -- Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen yeni medya sanat festivali RADAR'ın üçüncüsünü ziyaret eden bir kadın, interaktif ışık enstalasyonunun keyfini çıkarıyor, 16 Ekim 2022. (Fotoğraf: Cristian Cristel/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Romanya Güncel Haberler

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