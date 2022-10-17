Bükreş'te Sergilenen İnteraktif Işık Enstalasyonu Ziyaretçileri Büyülüyor Güncel Haberler BÜKREŞ, 17 Ekim (Xinhua) -- Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen yeni medya sanat festivali RADAR'ın üçüncüsünü ziyaret eden bir kadın, interaktif ışık enstalasyonunun keyfini çıkarıyor, 16 Ekim 2022. (Fotoğraf: Cristian Cristel/Xinhua) BÜKREŞ, 17 Ekim (Xinhua) -- Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen yeni medya sanat festivali RADAR'ın üçüncüsünü ziyaret eden bir kadın, interaktif ışık enstalasyonunun keyfini çıkarıyor, 16 Ekim 2022. (Fotoğraf: Cristian Cristel/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Romanya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bükreş'te Sergilenen İnteraktif Işık Enstalasyonu Ziyaretçileri Büyülüyor - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.