Üye Girişi
Haberler

Bugün bazı bölgelerde sağanak yağış ve toz taşınımı bekleniyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile 10 ilde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak; Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de ise toz taşınımı bekleniyor. Vatandaşlar toz taşınımı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile 10 ilde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak; Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de ise toz taşınımı bekleniyor.

MGM verilerine göre, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı, Kars, Ardahan, Bitlis, Van, Hakkari, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji, toz taşınımı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İç Anadolu Marmara Akdeniz Ege Hava Durumu Güncel Haberler

Bir tarafta yas bir tarafta eğlence! İran'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü havai fişeklerle kutladı

Bir tarafta yas bir tarafta eğlence! İran'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü havai fişeklerle kutladı

 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti

 Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünde suikast iddiası! Drone enkazın çevresinde birini görüntüledi

Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünde suikast iddiası! Drone enkazın çevresinde birini görüntüledi

 Kaza sonrası Cumhurbaşkanı Reisi ve İranlı yetkililerin naaşlarını böyle taşıdılar

Kaza sonrası Cumhurbaşkanı Reisi ve İranlı yetkililerin naaşlarını böyle taşıdılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title