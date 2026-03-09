Buğra Kavuncu'dan Yaşar Güler ve Hakan Fidan'a 12 Soru

(İSTANBUL) İYİ Parti Sözcüsü, Parlamento ile İlişkiler Başkanı Buğra Kavuncu, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin Meclis'te bilgilendirme yapacağına işaret ederek 12 soru yöneltti. Kavuncu, "Büyük Ortadoğu Projesi'nin stratejik ortaklığı devam ediyor mu?" diye sordu. İBB'ye yönelik davaya da değinen Kavuncu, "Silivri'de başlayan mahkemenin savcısı olan kişi, yani yeni adalet bakanımız; mahkemeye başkanlık edecek hakimi de atayacak kişi. Mahkeme neticelendikten sonra itirazın gideceği istinafı da atayacak kendisi. Bugünkü mahkemenin savcısı olan kişi, yarın mahkeme sonuçlandığında o mahkemenin itiraz edileceği istinaf mahkemesi heyetini de belirleyecek bugünün Türkiye'sinin Adalet Bakanı. Davanın ne kadar tarafsız ya da taraflı olduğu şu anlattığım durumla bile çok büyük netlik kazanıyor" değerlendirmesini yaptı.

İYİ Parti Sözcüsü, Parlamento ile İlişkiler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda gündeme dair basın toplantısı düzenledi.

"Önümüzde çok büyük bir belirsizlik var"

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarına değinen Kavuncu, "Dünya pedofili ile itham edilen, hakikatten kopuk, makam odasında ne idüğü belirsiz bir tarikatın ritüelleri ile hareket eden dengesiz bir karakter tarafından adeta kaosa sürükleniyor. Dolayısıyla önümüzde çok büyük bir belirsizlik var ve maalesef her türlü çılgınlığa hazır olmamız gereken bir sürecin içerisinden geçiyoruz. En somut örneklerden biri de Azerbaycan topraklarına düşen bir füze. Bildiğiniz gibi gerilime yükseltti. Azerbaycan bizim için herkesten farklı. İki devlet tek millet şiarıyla birbirimize kenetlenmiş durumdayız. Azerbaycan'a yönelik bu saldırıyı kınadığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.

"Çok daha fazla etkileneceğimizi tahmin etmek için müneccim olmaya gerek yok"

Ortadoğu'da bombalanan enerji kaynaklarından ötürü petrol fiyatlarının arttığına işaret eden Kavuncu, "Dün gece 120 dolarları gördü. Şu anda 100 dolarlar civarında seyrediyor ama uzmanların söylediği 150 dolara kadar varabilecek bir rakamdan bahsediliyor -ki şu andaki fiyat bile son 2 yılın en yüksek fiyatı. ve bununla beraber Hürmüz Boğazı'nın risk altında kalmış olması, geçişlerin çok kısıtlı şekilde yapılabiliyor olması maliyetlerdeki artışları elbette ki etkiliyor. Ortadoğu'dan Çin'e giden süper tanker kiralama ücreti 400.000 doların üstüne çıktı. Yani navlun ve sigorta fiyatları da petrolle beraber anormal seviyelerde. Bütün bu olup bitenin sadece bizi değil bütün ülkeleri etkileyeceği çok açık ve net. Dünyanın en yüksek faiz ve enflasyon oranlarına sahip ülkemizin böyle bir krizden çok daha fazla etkileneceğini tahmin etmek için müneccim olmaya gerek yok. Karşılaştığımız bütün krizlerde bu iktidar olduğu sürece de bu krizlerden hasar almadan çıkmamızın mümkün olmadığını anlamak için de allame-i cihan olmanıza gerek yok" ifadelerini kullandı.

"Haftalar sonra sesimiz duyuldu"

Yaşanan gelişmeler kapsamında Meclis'in bilgilendirilmesi için yaptıkları çağrıyı hatırlatan Kavuncu, "Haftalar sonra sesimiz duyuldu ve nihayet Dışişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı Meclis'te bir bilgilendirme toplantısı yapacak. Ancak bu kadar uzun bir süreden sonra bu toplantının yapılıyor olmasının bize göre iki sebebi var. ya söyleyecek sözleri yok ya da Meclisi bilgilendirme yapma konusunda ciddiye almayan bir tavırla karşı karşıyayız. İki ihtimal de büyük bir zafiyettir. Orası Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Halkın iradesinin tecelli ettiği bir kurumdur. Bize çok yakın bir coğrafya adeta ateş çemberine dönmüşken; yürütmenin halkı, milleti, meclis yoluyla bilgilendirmeyi aklından bile geçirmemiş olması kabul edilebilir bir durum değildir. Tabii biz bunu anlıyoruz. Çünkü tek bir kişinin her şeyi bilmesi ve onun iradesi, bugünün sisteminde yeterli olduğu için; hiçbir hükümet yetkilisinin bilgilendirme yapma konusunda yüksek motivasyonuna şahit olmadık" şeklinde konuştu.

"Belli ki aklıselim çağrılara uymuşlar"

Kavuncu, "İspanyol Başbakanı Pedro Sanchez kadar olunamadığını da gördük. Zaten o kadarını hiçbir zaman beklemedik. 'Zira aptal' olma mektubu yazıldığında sessiz kalanların, Rahip Brunson'ı hiçbir mahcubiyet duymadan gönderenlerin, Sanchez kadar cesur olamayacaklarını yaşadığımız tecrübelerle bildik. Belli ki yürütme çok istekli olmasa da aklıselim çağrılara uymuşlar. Dediğim gibi yarın her iki Bakan da Meclis'te bilgilendirme yapacaklar. Hani iç cepheyi güçlendireceklerdi ya, sanırım bunun yolunun sadece Apo'ya iltifatlar edip onu yüceltmekten geçmediğini geç de olsa kavramaya başladılar. Türkiye'nin 86 milyon olduğunu, Apo'nun haklarından çok daha önemli konular olabileceğini, Apo'nun iddia ettikleri ya da yapmaya çalıştıkları gibi Kürtlerin değil temsilcisi -ki yapılan bir araştırmada yüzde 5'inin bile lider olarak kabul etmediği bir şahsiyet olmadığını geç de olsa sanırım fark edilmeye başlandı" dedi.

Kavuncu'dan sorular

Kavuncu, her iki bakana da iyi hazırlanmaları konusunda çağrıda bulundu ve verimli bir sonuç çıkabilmesi için farklı başlıklar altında şu soruları yöneltti:

"1. Pedofiliyle itham edilen, artık kendi partilileri tarafından bile sorgulanmaya başlamış birinin iltifatlarına mazhar olmak ve onunla iş birliği içerisinde olmak sizleri hiç rahatsız edip utandırıyor mu? 2. Hemen her çatışma ve gerginlikte, ABD ve İsrail'in taşeronluğunu yapan PKK ve türevlerini muhatap kabul edip, kurucusunu 'kurucu önder' sıfatıyla takdis etmenin dış politikada elinizdeki birçok armağan ve kozu yok ettiğinin farkında mısınız? 3. Netanyahu İran'a, 'Farslar, Kürtler, Azeriler, barış kurma zamanı geldi' diye sesleniyor. Bu sözler size bir yerden tanıdık geliyor mu? 4. Büyük Ortadoğu Projesi'nin stratejik ortaklığı devam ediyor mu? 5. Olası kötü senaryolarda, Türkiye'ye yönelik mezhep körüklemelerini, dış operasyon ihtimallerini düşünüyor musunuz, hazırlığınız var mı? 6. İran'dan gelen füzeye karşı neden S 400 füzelerine kullanmadınız? 7.Suriye'den göç 100 bini geçmez diyordunuz. Aynı duruma İran karşısında düşme ihtimalimiz nedir? 8. Gübre sanayi adeta çökme durumunda. Ticaretin yüzde 90'ını Hürmüz Boğazı'ndan geliyor. Bununla ilgili iktidarın almış olduğu bir tedbir var mı? Kapımızdaki gıda krizini engellemek için ne yapacaksınız? 9. Turizm gelirleriyle ilgili nasıl bir kayıp öngörüyorsunuz ve nasıl telafi edilecek? 10. Çin'in tedarik edeceği hammadde çok ama çok artacak. Türkiye de bu konuda Çin'e adeta bağımlı hale gelmiş durumda. Bununla ilgili stratejimiz nedir, ne yapmayı planlıyorsunuz? 11. Petrolü olan ve ilişkilerimizin iyi olduğu ülkelerle birebir satın alma garantisi çalışmanız var mı? 12. Tüm bu soruları ve riskleri çalışmayan ekonomi programınızın çalışmadığının bir kabulü olarak bir bahane mi yapacaksınız?"

"İnsanımızı sadaka bekler durumuna getirmeyin"

AK Parti Grup Başkanı'nın emekli ikramiyeleri konusunda yaptığı açıklamayla emeklileri hayal kırıklığına uğrattığını aktaran Kavuncu, "'Para yok' dedi. Sayın Grup Başkanı'nın söylediği ya doğru ya yalan. İki ihtimal de vahim. Çünkü doğruysa gerçekten kasa tam takır yalansa da para var ama emekliden bu parayı esirgiyorlar. Bu durum vicdan ve empatinin artık kaybolduğunun bir resmidir. Her şeye para bulan iktidar burada para yok diyor. Bir kez daha sesleniyoruz, insanımızı sadaka bekler durumuna getirmeyin. Akılcı, rasyonel bir yaklaşım gösterin ve vicdanlı olun" dedi.

Emekli ikramiyesi çağrısını tekrarladı

2018 yılında emeklilere 1000 TL verildiğini hatırlatan Kavuncu, "Dolar bazında o günün 1000 TL'si, bugünün 11.000 TL'si. Enflasyona göre bunu arttırmış olsaydınız 11.150 liraya, asgari ücret oranına göre aynı oranı bugün uygulasaydınız 17.400 liraya, Ramazan filtresine göre oranlama yapsaydınız 12.720, kurban bedeline göre ora anlamayı bugüne taşıdığınızda da tam 19.900 lira emekli ikramiyesi vermeniz gerekirdi. Bir başka örnekle bunu sizlere izah edeyim. 2018 yılında verdiğimiz ikramiyenin toplam gelir vergileri içerisindeki oranı yüzde 3.33. Yani devlet toplamış olduğu gelir vergisinin yüzde 3.33'ünü emeklisine ikramiye olarak verirken; bugün ödeyeceği 4.000 lirayla bu oran yüzde 0.83. Yani yüzde 1'in altına düşmüş durumda" ifadelerini kullandı.

Kavuncu, emekli ikramiyelerinin asgari ücretin yarısı kadar olması yönündeki çağrısını tekrarladı.

"Davanın ne kadar taraflı olduğu bu durumdan anlaşılıyor"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davaya da değinen Kavuncu, "Silivri'de başlayan mahkemenin savcısı olan kişi, yani yeni adalet bakanımız; mahkemeye başkanlık edecek hakimi de atayacak kişi. Mahkeme neticelendikten sonra itirazın gideceği istinafı da atayacak kendisi. Bugünkü mahkemenin savcısı olan kişi, yarın mahkeme sonuçlandığında o mahkemenin itiraz edileceği istinaf mahkemesi heyetini de belirleyecek bugünün Türkiye'sinin Adalet Bakanı. Davanın ne kadar tarafsız ya da taraflı olduğu şu anlattığım durumla bile çok büyük netlik kazanıyor" değerlendirmesini yaptı.

"Sanık avukatlarının aradığı bilgi Yeni Şafak'tan çıktı"

Sanık savunma avukatlarının, savunma sırasıyla ilgili 3 gündür mahkeme heyetinden bilgi istediğini aktaran Kavuncu, "Ancak bu bilgi gelmiyor. Savunma sırasıyla ilgili bilgi Yeni Şafak gazetesinde çıktı. Bu da mahkemenin ne kadar tarafsız olabileceğinin, imkansız olduğunun net bir göstergesidir" diye ekledi.

"Görüşme talebimiz sudan gerekçelerle işleme alınmadı"

Silivri'deki bazı tutuklularla ilgili görüşme talebinde bulunduğunu hatırlatan Kavuncu, "Geçtiğimiz hafta Ekrem İmamoğlu ve dışında birkaç kişiyle ilgili yapmış olduğumuz görüşme talebi bakanlık tarafından sudan gerekçelerle işleme alınmadı ve kabul görmedi. Aynı gün Sincan'da başka bir hükümlü ile ilgili talebimizi iletmiştik. Onu aynı gün kabul ettiler. Fakat Silivri ile ilgili geçen hafta hiçbir görüşme talebi kabul edilmedi. Gerekçe olarak da 'Bakan yardımcıları değişti, onların atamasını bekliyoruz' dediler. Bakan yardımcıları atandı ancak buna rağmen verilmedi" diye ekledi.

"Bu kadar mı arsızlaştınız?"

Silivri etrafındaki yasaklara da tepki gösteren Kavuncu, "İktidar ortağınız 'TRT bu mahkemeyi canlı yayınlasın' diyor. Siz bırakın TRT'nin canlı vermesini, kamerayla çekim yapılmasına müsaade etmiyorsunuz. Bu kadar birbirinden savruk ve farklı uçlarda yaklaşımlar olabilir mi? Biz bunları söylerken ne oluyor biliyor musunuz? Adalet Bakanı Nevşehir'de, AK Parti İl Başkanlığını ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığını ziyaret ediyor. Adalet Bakanı'nın yaptığı seyahatler ne kadar tarafsızsa, bugünkü başlayan mahkeme de ancak o kadar tarafsız olabilir. Böyle bir rezillik olur mu? Sizler Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanlarısınız? Bir siyasi partinin faaliyetlerine katılarak, o partinin propagandasını yapıp sonra da muhalefet partisinin belediye başkanlarıyla ilgili mahkemelerin insaflı, hakkaniyetli ve tarafsız yürütüldüğünü nasıl anlatacaksınız? Bu kadar mı sorumluluk duygusundan yoksunuz ya da bu kadar mı arsızlaştınız?" sorularını sordu.

Kaynak: ANKA