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Buca'da silahlı yaralama şüphelisi yakalandı

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İzmir'in Buca ilçesinde silahlı yaralama olayına karıştığı öne sürülen kişi gözaltına alındı. Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, F.A'yı yakalamak amacıyla çalışma başlattı. Polisler, güvenlik kameraları görüntülerini inceleyerek F.A'yı olayda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı. Şüpheli, işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İzmir'in Buca ilçesinde silahlı yaralama olayına karıştığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede önceki gün silahlı yaralama olayına karıştığı iddia edilen F.A'yı yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen polisler düzenledikleri operasyonda F.A'yı olayda kullandığı tabancayla yakaladı.

Bu kişi işlemlerinin yapılması için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

İzmir Buca Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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