Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Bronz fabrikasındaki patlamada yaralanan işçilerin kimlikleri belli oldu

Güncel Haberler

Çorum'da bir bronz fabrikasında meydana gelen patlamada 2'si ağır 6 işçi yaralandı. Patlama yaralanan işçilerin kimlikleri belli oldu.

Bronz fabrikasındaki patlamada yaralanan işçilerin kimlikleri belli oldu

ÇORUM Çorum'da bir bronz fabrikasında meydana gelen patlamada 2'si ağır 6 işçi yaralandı. Patlama yaralanan işçilerin kimlikleri belli oldu.

Edinilen bilgilere göre, Çorum- Ankara karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir bronz fabrikasının eritilmiş bronzun bulunduğu kazanda bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikada çalışan Metin Temür, İsmail Yıldız, Remzi Çalman, Abdullah Doğan, Abdullah Cins ve kimliği henüz belirlenemeyen bir işçi yaralandı. Olayın duyulması üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı işçiler Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralı işçilerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Patlamanın ardından fabrikada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay Yeri inceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin fabrikadaki incelemeleri sürüyor.

Çorum Seçim Sonuçları
Çorum Yerel Seçim Sonuçları 2019
Çorum Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eray Uzun - Güncel

Ankara Çorum Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title