Brezilya hükümeti, okullarda şiddetle mücadele için ulusal politika oluşturacak

Brezilya'da Luiz Inacio Lula da Silva hükümeti, 5 Nisan'da kreşe düzenlenen saldırıda 4 çocuğun öldürülmesinin ardından şiddete karşı ulusal bir politika oluşturulacağını bildirdi.

Brezilya'da Luiz Inacio Lula da Silva hükümeti, 5 Nisan'da kreşe düzenlenen saldırıda 4 çocuğun öldürülmesinin ardından şiddete karşı ulusal bir politika oluşturulacağını bildirdi.

Eğitim Bakanı Camilo Santana, gazetecilere açıklamasında, "Okullarda şiddetle mücadele için ulusal bir politika" hazırlanması ve 90 gün içinde bakanlıklar arası çalışma grubunun bunu dezenleyeceğini söyledi.

Şiddete karşı mücadele için "orta ve uzun vadeli" eylemlerin tartışılacağı haftalık toplantı takviminin belirleneceğini kaydeden Santana, her türlü suç eyleminin tespit edilmesi için sosyal ağların daha fazla izleneceğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Nisia Trindade da iletişim araçlarının gelişmesiyle beraber bu tür şiddet eylemlerinde artış olduğunu dile getirerek, "Okullarda bir barış kültürünün inşa edilmesi için müşterek mücadele şarttır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Bakanı Marcio Macedo ise bu tür saldırıların faillerinin kahraman gibi gösterilmesinin önüne geçilmesi için medyaya büyük görev düştüğünü bildirdi.

Resmi raporlara göre, Brezilya'da okullara yönelik saldırılarda son 20 yılda 40 öğrenci ve öğretmen hayatını kaybetti.

Brezilya'nın güneyindeki Blumenau kentinde bir kreşe düzenlenen silahlı saldırıda 4 çocuk hayatını kaybetmiş, 3 çocuk yaralanmıştı.

Son iki saldırıda 5 kişi ölmüştü

Ülkede, en son 27 Mart'ta Sao Paulo eyaletinde bir öğrencinin okuldaki bıçaklı saldırısında 1 öğretmen hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

25 Kasım 2022'de 16 yaşındaki bir öğrencinin, Espirito Santo eyaletindeki Aracruz'da iki okula saldırısında 4 kişi yaşamını yitirmişti.