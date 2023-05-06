Brezilya'da Halka Kovid-19 Aşılarını Tamamlama Çağrısı Yapıldı

BRASİLİA, 6 Mayıs (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Kovid-19 pandemisinin artık Uluslararası Öneme Sahip Halk Sağlığı Acil Durumu olmaktan çıktığını ilan etmesine karşın halka Kovid-19 aşısı olmaya devam etmeleri çağrısında bulundu.

BRASİLİA, 6 Mayıs (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Kovid-19 pandemisinin artık Uluslararası Öneme Sahip Halk Sağlığı Acil Durumu olmaktan çıktığını ilan etmesine karşın halka Kovid-19 aşısı olmaya devam etmeleri çağrısında bulundu.

Lula, Cuma günü Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında, "Acil durum sona ermesine karşın pandemi henüz bitmedi. Takviye dozlarınızı yaptırın ve aşı programını tamamladığınızdan emin olun" ifadelerini kullandı.

Lula, "Üç yıldan sonra bugün Kovid-19 sağlık acil durumundan en sonunda kurtulduğumuzu söyleyebiliriz. Ne yazık ki, Brezilya'da 700.000'den fazla kişi virüsten dolayı hayatını kaybetti. İnanıyorum ki, bu insanların en az yarısı kurtarılabilirdi" dedi.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre Brezilya'da pandeminin başından beri 37,4 milyon Kovid-19 vakası bildirildi ve 701.494 kişi hastalıktan dolayı hayatını kaybetti.

Lula, mevcut hükümetin "hayatları korumak için harekete geçeceğini" sözlerine ekledi.