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BOZCAADA VE GÖKÇEADA FERİBOT SEFERLERİNE 'FIRTINA' ENGELİ

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ÇANAKKALE'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine Kuzey Ege'deki fırtına nedeniyle yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine Kuzey Ege'deki fırtına nedeniyle yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş.'den yapılan açıklamada, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu. Buna göre Gökçeada'dan 07.00 ile 18.00, Kabatepe'den ise, 09.00 ile 20.00 seferleri, Geyikli-Bozcaada hattında ise Geyikli'den 08.00 ile 11.00, Bozcaada'dan ise 07.00 ile 10.00 seferleri yapılamayacak.

Öte yandan kar yağışı nedeniyle saat 09.00'da transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatılan Çanakkale Boğazı saat 13.00 itibariyle tekrar açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kuzey Ege Gökçeada Bozcaada Fırtına Güncel Haberler

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