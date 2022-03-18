Bornova'da tıkır tıkır 1000 gün

BORNOVA, İZMİR (Bültenler) - 35 ayda 35 projeyi tamamladıklarını söyleyen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, yaptıkları tüm yatırımların bedelinin ödendiğini, kasasında para olan borçsuz bir belediye olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Bornova Belediyesi Kültür Merkezi'nde parti örgütüne yönelik olarak gerçekleştirilen sunuma CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Veli Ağbaba, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP PM Üyesi ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan, CHP İzmir Mİlletvekilleri Kamil Okyay Sındır, Atilla Sertel, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un yanı sıra muhtarlar, STK başkan ve yöneticileri ile çok sayıda partili katıldı.

Göreve geldikleri günden itibaren Bornova'nın geleceği için çalışmaya başladıklarını ve 35 ayda 35 projeyi tamamladıklarını söyleyen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, bu anlayışla asfalt üretim tesisinden Çamdibi Yüzme Havuzu'na, araç satın alımlarından, Bornova Belediyesi'ne yeni mülklerin kazandırılmasına kadar pek çok adım atarken, 3 binin üzerinde insanımıza istihdam sağladığımız Altın Bilezik gibi projelerle, vatandaşlara sosyal destekler sağladıklarını söyledi.

"Asfalt tesisi tüm başkanlarımızın hizmetinde olacak"

Yapılan anketlerde yüzde 52 oranıyla yol sorununun öne çıktığını bunun üzerine hemen asfalt üretim tesisini kurmak için çalışmalara başladıklarını belirten Başkan İduğ, "Bornova Belediyesinin sorumluluğunda 1.100 kilometre yolu bulunuyor. Bu yolların asfaltlanabilmesi için bizim fırının sürekli yanması lazım. Asfalt üretim tesisimiz aynı zamanda tepsisini getiren tüm ilçe belediye başkanlarımızın da hizmetindedir. Büyükşehir Belediyemizin 3 asfalt üretim tesisi bulunuyor, bunu da dördüncü tesis olarak görebilirsiniz. Bu yatırımları iyi ki ilk geldiğimiz andan itibaren yapmışız. Bugün maliyetleri tam ikiye katlandı" dedi. Başkan İduğ asfalt üretim tesisinin kendi maliyetini üç yıl içinde amorti edeceğini söyledi.

35 ayda 35 proje

Başkan İduğ yaptığı sunumda, "Çocuk aktivite merkezleri, taziye evleri, STK yerleşkesi, asfalt üretim tesisi, araçların alımı derken 35 ayı bitirdik. 35 ay çok kolay değildi. Pandemide, depremde selde birçok zorluk yaşadık. Bir de üstüne ekonomik kriz yaşıyoruz. Bütçemizde araç kiraları yer tutuyordu, biz 142 aracı aylık kira parasını kredi taksiti olarak ödeyerek satın aldık. İyi ki almışız bugün aldığımız araçların değeri 120 milyon liraya geldi. Araç kirasından elde ettiğimiz tasarrufla diğer yatırımları yapma fırsatı bulduk. 45 yer satın aldık. 28 milyon liraya aldığımız mülklerin değeri bugün 59 milyon liraya çıktı. Satın aldığımız binalardan birini 300 kişilik kız öğrenci yurdu yapıyoruz. Kız öğrenci yurdu konusunda yatırımlarımız devam edecek" dedi.

Dijital Sınıf 45 bin kişiye ulaştı

Bornova İletişim Merkezi'nde 0 (232) 999 19 19 numarası üzerinden tüm taleplerin tek bir nokta toplayan bir sistem kurduklarını söyleyen Başkan İduğ, "Burası aynı zamanda bizim üçüncü gözümüz" dedi.Dijital Sınıf projesinin pandemide okulların kapanmasıyla 60 bin kişilik dev kapasiteye ulaştığını söyleyen Başkan İduğ şu an sistemden 45 bin öğrencinin yararlandığını söyledi. Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi'nden 300 STK'nın hiçbir ücret ödemeden yararlandığını söyleyen Başkan İduğ, "İstasyon İzmir projesinde, özellikle kadınlarla ilgili girişimcilik konusunda 1.5 milyon dolarlık bir yatırım yapıldı. 1940 yılından kalma binaların olduğu Kızılay Mahallesi'nde kentsel dönüşüm için planlama çalışmasını tamamladık. İnşallah dönüştürmek de bize nasip olur" dedi.

Bornova seçime hazır

Programın açılış konuşmasını yapan Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, partililerin doldurduğu salonu işaret ederek, "İktidara yürüyen bir partinin örgütünün buraya sığmayacağını düşünmemiz lazımdı. Bu kalabalık, Bornova örgütün seçime hazır olduğunun, iktidarın örgütü olduğunun kanıtı oldu" dedi.

Yücel: "Göğsümüzü kabarttı"

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "Mustafa Başkanımızın 1000 gün sunumunu zevkle, keyifle izledik. Mustafa başkanımız, severek, sahiplenerek görev yapıyor, kente eser bırakma kaygısıyla çalışıyor. Çıtayı yükselten, kendi finansmanını yaratan projelerle devletimize örnek olacak tasarruf tedbirleri ve uygulamalarıyla göğsümüzü kabartan işlere imza atıyor" dedi.

Yeni il başkanı seçildiği günlerde Özkanlar Pazar Yeri sorunu ile karşı karşıya kaldığını ve yaklaşık bir sene bu sorunun enerjilerini aldığını söyleyen Yücel, "Mustafa Başkanım seçildi ve sorunun çözülmesindebüyük katkı koydu. İyi bir yönetici sorun çözer, orada bunu bir kez daha görmüş olduk. Tüm hizmetlerinden dolayı başta başkanımız olmak üzere, belediye çalışanlarına, meclis üyelerine teşekkür ediyorum" dedi.

Veli Ağbaba: Genel başkanımızla gurur duyuyoruz

Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba yaptığı konuşmada devlet kurmuş bir partinin mensubu olmaktan gurur duyduğunu belirterek, "Belediye ve ilçe başkanımı tebrik ediyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi birleştirecek politikalar geliştirdiğini söyleyen Ağbaba, "Daha önce hiç yan yana gelmediğimiz insanlarla yürüyüşe çıktık. O yürüyüşün sonunda Türkiye'nin yüzde 60'nı yönetmemizi sağlayan Genel Başkanımız, Liderimiz Kemal Kılıçdaroğlu ile gurur duyuyoruz. Kimse inanmazken İstanbul'u, Ankara'yı Adana, Mersin, Bolu, Ardahan'ı onun politikalarıyla aldık. Tunç Soyer ile gurur duyuyoruz, Mustafa İduğ ile gurur duyuyoruz. Bornova'ya atılan temelleri yükseltiyor" dedi.

Belediyelerimiz harikalar yaratıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Ben de 3 dönem belediye başkanlığı yaptım, belediyeci olmak zordur, vatandaşlarımızın365 gününden sorumlusunuz. Haliyle her türlü sorunu çözmek sizin göreviniz, belediye başkanlarımız da bu bilinçle hareket ediyorlar. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Mustafa İduğ bizi gururlandıracak 3 yıl geçirdi. Bu çalışmaları da artarak devam edecek" dedi.

Başkan İduğ'un yaptığı sunumda her projede kaç lira tasarruf yaptığını kuruş kuruş açıkladığını söyleyen Torun, "Başkanımız bu işleri borçlanmadan yaptı, borçlanmaya da çok imkan yok, çünkü devlet bankaları bize kredi vermiyor. İller Bankası teminat mektubu bile vermiyor, yurt dışından aldığımız uzun vadeli kredileri bile onaylamıyorlar ama belediyelerimiz her şeye rağmen harikalar yaratıyorlar" dedi.

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