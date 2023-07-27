Bolu Göynük'te Ormanda Yangın Çıktı

Bolu'nun Göynük ilçesinde etkili olan yağmurun ardından yıldırım düşen ormanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

BOLU'nun Göynük ilçesinde etkili olan yağmurun ardından yıldırım düşen ormanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, akşam saatlerinde Aşağıkınık köyü mevkisindeki ormanda çıktı. Akşam saatlerinde bölgede etkili olan yağmurla birlikte ormana düşen yıldırım, yangına neden oldu. Ormandan yükselen dumanı fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye arazözler ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Arazinin engebeli olması ve alevlerin rüzgarın da etkisiyle yayılması ekiplerin müdahalesini güçleştirdi. Orman yangınını söndürmek için Bolu merkez, Göynük, Mudurnu ve Seben ilçeleri ile Düzce'den gelen Orman İşletme müdürlüklerine ait arazözler yangına karadan müdahale ederken, havadan da helikopter ile alevler söndürülmeye çalışılıyor.