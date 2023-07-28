Bolu'daki orman yangınına havadan müdahale

Bolu Valisi Erkan Kılıç, İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Saygılı ile birlikte yangın bölgesine gidip, yetkililerden bilgi aldı. Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, Valiliğimizin koordinesinde Göynük ilçesinde başlayan yangına 4 helikopter, 11 arazöz, 2 dozer, 2 greyder 1 ekskavatör, 6 su ikmal aracı, 12 ilk müdahale aracı, 143 personel ve 42 vatandaş ile müdahale edilerek söndürme çalışmaları devam etmektedir denildi. 7 HELİKOPTER YANGINA MÜDAHALE EDİYOR Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu çıkan devam ediyor. Yangının dağın yamaç kısmında karadan müdahalenin olmadığı bir bölgede çıkması ekiplerin müdahalesini güçleştirdi. İş makineleriyle yollar açılarak alevlere müdahale edilmeye çalışılırken bölgeye takviye yangın söndürme helikopterleri sevk edildi. Sabah saatlerinde 2 helikopterle başlayan müdahalenin ardından bölgeye 5 helikopter daha sevk edildi. 7 helikopter karadan ulaşımın olmadığı bölgedeki yangına havada müdahale ediyor. Yangında şu ana kadar yaklaşık 50 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.