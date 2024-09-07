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Bolu Dağı Tüneli Ankara-İstanbul İstikameti Hizmete Açıldı

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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara-İstanbul istikametinin hizmete açıldığını duyurdu. Tünelin her iki tüpü de uzatılarak güvenli hale getirildi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara- İstanbul istikametinin hizmete açıldığını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bolu Dağı Tüneli yeniden halkımızın hizmetinde. Bolu Dağı Tüneli mevkiinde 2022 yılında yaşanan heyelanın ardından tünelin her iki tüpünün uzatılması için çalışmalara başlamıştık. İlk ayağını 2023 yılında İstanbul-Ankara yönünde 90 metre uzatarak hizmete açtık. Ankara-İstanbul yönünü de 67 metre uzatıp, planlanandan 12 gün önce bugün hizmete açtık. Ülkemizin en işlek otoyolu, Bolu Dağı'nda yaşanabilecek olası heyelanlara karşı artık çok daha güvenli. Bolu Dağı Tüneli'mizi kullanan tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Daha güvenle, konforla Türkiye hızlanıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ekonomi Ulaşım Güncel

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