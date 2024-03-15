Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

DÜZCE - Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı'nda sis sebebiyle yer yer görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı'nın Düzce kesimi, Bakacak, Karanlıkdere ve Darıyeri hasanbeyköyü mevkilerinde yağmur ile birlikte sis etkili oluyor. Bölgelerde ekipler olumsuzluk yaşanmaması için önlemler alırken, sürücüler de asgari hız sınırlarında seyrediyor. Özellikle Bakacak ve Karanlıkdere bölgelerinde görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.