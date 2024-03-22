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Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Etkili Oluyor

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D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkileri, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Yağışın aralıklarla devam ettiği bölgede, Karayolları ekipleri karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Güzergahta görev yapan trafik ekipleri, sürücülerden kar yağışının etkili olduğu bölgelerde dikkatli seyretmelerini isterken trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Abant Bolu Hava Durumu Trafik Yaşam Güncel Haberler

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