Bolu'da Oto Kurtarıcı Kamyona Çarptı: Sürücü Yaralandı

Bolu'da D-100 kara yolunda Abant Kavşağı'nda yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde duramayan oto kurtarıcı, önünde giden kamyona çarptı. Oto kurtarıcının sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolunda Abant Kavşağı trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden Ufuk Ö. idaresindeki 06 EB 7273 plakalı oto kurtarıcı, aynı istikamette seyreden Şinasi C. yönetimindeki 23 ADR 027 plakalı kamyona çarptı.

Araç içerisinde sıkıştı

Sağanak yağışın etkisiyle duramayan oto kurtarıcının sürücüsü Ufuk Ö., çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan Ufuk Ö., itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansta ilk tedavisi yapılan yaralı daha sonra Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının iki bacağında kırıklar olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU