Bolu'da karlı dağlar ve çiçek açan ağaçlar
Bolu'da yüksek kesimlerde kar görülürken, şehir merkezinde hava sıcaklıklarının artmasıyla bazı meyve ağaçları çiçek açmaya başladı. Yeniçağa ilçesinde de baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı. Dağların yamaçlarında karların erimesiyle ortaya çıkan çiğdemler doğaya renk kattı.
Bolu'da yüksek kesimlerde kar görülürken, şehir merkezinde hava sıcaklıklarının artmasıyla bazı meyve ağaçları çiçek açmaya başladı.
Soğuk geçen kışın ardından Bolu'nun kent merkezinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıktı.
Sıcaklıkların artmasıyla kent merkezindeki bazı ağaçlar çiçek açarken yüksek kesimlerde hala kar görülüyor.
Yeniçağa ilçesinde de baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı.
Dağların yamaçlarında karların erimesiyle ortaya çıkan çiğdemler doğaya renk kattı.