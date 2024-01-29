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Bolu'da iş yerinde rahatsızlanan kişi evinde ölü bulundu

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Bolu'da çalıştığı iş yerinde rahatsızlanan bir kişi, evinde ölü bulundu. İş arkadaşları ve yakınları tarafından endişeyle aranan kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bolu'da iş yerinde rahatsızlandığı için izin alan kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde çalıştığı iş yerinde rahatsızlanan 54 yaşındaki Turgut Arıkan, hastaneye gideceğini söyleyerek izin aldı.

Aradan geçen süre içinde Arıkan'dan haber alamayan iş arkadaşları, yakınlarına bilgi verdi.

Arıkan'ın, Tabaklar Mahallesi'nde bulunan evine gelen yakınları ve arkadaşları kapının zilini defalarca çaldı.

Evin içinden sadece televizyon sesinin geldiğini duyan ve Arıkan'ın hayatından endişe eden yakınları kapıyı kırarak içeri girdi.

Arıkan'ın evde hareketsiz şekilde yattığını gören ailesi, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları ilk muayenede Tuegut Arıkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Arıkan'ın cenazesi, olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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